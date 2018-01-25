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В Узловой руководитель автосалона «Престиж-авто» обвиняется в присвоении 770 тысяч рублей

В Узловой руководитель автосалона «Престиж-авто» обвиняется в присвоении 770 тысяч рублей

По версии следствия, он брал на реализацию подержанные машины клиентов, но не сообщал им, что авто продано, а деньги присваивал.

Заместитель Узловского межрайонного прокурора утвердил обвинительное заключение в отношении 39-летнего жителя Узловой, обвиняемого в ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенном в крупном размере).

Следствием установлено, что мужчина, являясь руководителем автосалона «Престиж-Авто», заключал договоры комиссии на продажу транспортных средств марок ВАЗ-21124, Honda Mobilio, Ford Tourneo Connect и Peugeot 406.

При этом полученную сумму за автомобиль, которую согласно договора комиссии мужчина должен был передать продавцу за минусом комиссионного вознаграждения в размере 10000 рублей, присваивал себе полностью или частично, не сообщая о факте продажи транспортного средства и условиях продажи.

Таким образом обвиняемый присвоил 770 000 рублей.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Узловский городской суд.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 17:46 +1
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