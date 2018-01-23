В Туле застрелили и обезглавили собаку: «Охотник» отрицает убийство животного

Напомним, инцидент произошел в дачном кооперативе СНТ «Лесное» (Ленинский район, близ Архангельского) в воскресенье, 21 января. Об этом Myslo сообщил владелец собаки, туляк Дмитрий Емельянов.

Он рассказал, что в тот день около одиннадцати утра его родители отправились на пруд погулять с собакой. Их беспородный любимец Арчи бегал по берегу, когда с противоположной стороны пруда в их сторону направился Алексей Е., в руках у него было ружье. Со слов Дмитрия, Алексей выстрелил в собаку, а потом подошел ближе и добил ее прикладом, забрал ее к себе на дачу, погрузил в машину и куда-то повез.

– Мы поехали за ним и нашли обезглавленного Арчи в мусорном контейнере, — говорит Дмитрий. В связи с этим Емельяновы обратились в полицию.

Сам же Алексей говорит, что в то утро бездомный пес накинулся на него, когда он собирался открыть калитку дачи. Поскольку места перед забором для того, чтобы отбиться от собаки, было мало, он отбежал к пруду, но собака крепко вцепилась ему в ногу.

– Чтобы ее отпугнуть, я выстрелил дробью из ружья (оно у меня было в руках), а потом ударил прикладом. В итоге собака потеряла сознание и ослабила хватку. Я отнес ее к своей даче, положил на дороге и отправился в дом за сумкой, чтобы положить в нее собаку и вывезти за пределы поселка, но когда вернулся, собаки уже не было, — рассказывает мужчина.

Алексей 23 января написал в полиции на Дмитрия Емельянова заявление о клевете. Он считает, что его действия подходят под критерий самообороны и не противоречат закону: разрешение на ношение оружия у него есть, а СНТ не является населенным пунктом и стрельба по цели в нем разрешена.

В распоряжении Myslo оказалось заключение ветеринара, проводившего визуальный осмотр трупа убитой собаки.

Ветврач обнаружил шесть отверстий от дроби (в осмотре, правда, написано, «пулевые ранения»), но ни одна из дробинок не прошла дальше кожи. Голова у собаки была отрезана «острым предметом». Вскрытия брюшной полости не проводилось. Ветврач обнаружил шесть отверстий от дроби (в осмотре, правда, написано, «пулевые ранения»), но ни одна из дробинок не прошла дальше кожи. Голова у собаки была отрезана «острым предметом». Вскрытия брюшной полости не проводилось.

В полиции подтвердили, что Ленинский отдел устанавливает обстоятельства конфликта, произошедшего вблизи дачного кооператива.

– По предварительным данным, 36-летний неработающий мужчина в ходе инцидента, возникшего на почве личных неприязненных отношений, выстрелил из зарегистрированного охотничьего ружья в беспородную собаку соседа по даче. Никто из граждан не по­страдал. Полицейские выясняют все детали случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.