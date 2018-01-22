Туляк застрелил из ружья собаку, обезглавил её и заявил, что съест свою «добычу»

Инцидент произошёл в дачном кооперативе СНТ «Лесное» (Ленинский район, близ Архангельского) 21 января.

Около 11 утра тулячка Елена вместе с мужем отправилась на пруд погулять с собакой. Их беспородный любимец Арчи свободно бегал по берегу. Примерно через полчаса с противоположного берега в их сторону направился Алексей Е., в руках у него было ружьё. Перебежав по замерзшему пруду, на глазах у хозяев мужчина внезапно выстрелил в собаку, а потом подошёл ближе и добил животное прикладом.

– За пару дней до этого собака Алексея и наш Арчи встретились на прогулке, – рассказывает Дмитрий, сын Елены. – Его собака прикусила нашу (она у него постоянно гавкает и кидается на всех), а наш стал защищаться и прикусил её в ответ. Алексей кинул в собак ведром. Наш успел отбежать, поэтому удар пришёлся на его же питомца. Алексей разозлился и сказал, что наш пёс не жилец! Мы предлагали оплатить лечение, если его собака пострадала. Но он не согласился и таким вот способом отомстил! Пару дней, видимо, готовился, думал, где ему поймать нашего Арчи...

Когда Алексей застрелил собаку, ошарашенные хозяева включили камеру мобильника. В этот момент мужчина как раз собрался уходить с, как он сам выразился, «добычей». При этом он сказал, что собирается ее съесть!

Мертвую собаку он унес к себе на дачу, где зачем-то отрезал ей голову, после этого погрузил в машину и куда-то повез.

– Мы поехали вслед за ним и нашли нашего обезглавленного Арчи в мусорном контейнере... – едва сдерживая слезы, говорит Дмитрий. – Это просто ужасно, как таких людей земля носит!

Метиса Арчи подарила Елене подруга, он сразу стал любимцем семьи.

– Собака жила с моими родителями, всюду сопровождала их, была ласковой, игривой, умной. У родителей есть ещё шотландская кошка Ася, так вот Арчи и Ася постоянно играли вместе, были не разлей вода, – рассказывает Дмитрий.

Дмитрий добавляет, что Арчи был настоящим членом их семьи.

В полиции Myslo подтвердили факт убийства собаки:

«В отделе полиции «Ленинский» Тулы устанавливают обстоятельства конфликта, произошедшего вблизи дачного кооператива. По предварительным данным, 36-летний неработающий мужчина в ходе инцидента, возникшего на почве личных неприязненных отношений, выстрелил из зарегистрированного охотничьего ружья в беспородную собаку, принадлежащую его соседу по даче. Никто из граждан в результате ссоры не пострадал. Полицейские выясняют все детали случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.