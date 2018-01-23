В Туле благоустраивают исторический центр

Фото пресс-службы администрации Тулы и из архива Myslo.

Специалисты МКУ «Сервисный центр города Тулы» сносят аварийные постройки, сараи, удаляют деревья и поросли, расчищают территорию от мусора.

В рамках проведения работ по реконструкции улицы Металлистов вся территория исторического центра Тулы поделена на сектора. В каждом из них запланирован определенный вид работ.

Так, за прошлую неделю специалисты МУК «Сервисный центр города Тулы»:

вывезли 840 куб. м строительного мусора, 410 куб. м аварийных, сорных деревьев, веток, кустарника и древесных остатков строительных конструкций;

удалили 11 деревьев;

расчистили от дикорастущего кустарника порядка 1 600 кв. м;

разобрали подлежащее сносу кирпичное строение;

ликвидировали две стихийные свалки с обеих сторон Союзного переулка общей площадью 2 400 кв. м.

На данный момент работы по благоустройству завершены на ул. Благовещенской, ул. Союзной, Черниковском и Денисовском переулках.