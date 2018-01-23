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В Туле благоустраивают исторический центр
Фото пресс-службы администрации Тулы и из архива Myslo.

В Туле благоустраивают исторический центр

Специалисты МКУ «Сервисный центр города Тулы» сносят аварийные постройки, сараи, удаляют деревья и поросли, расчищают территорию от мусора.

В рамках проведения работ по реконструкции улицы Металлистов вся территория исторического центра Тулы поделена на сектора. В каждом из них запланирован определенный вид работ.

Так, за прошлую неделю специалисты МУК «Сервисный центр города Тулы»:

  • вывезли 840 куб. м строительного мусора, 410 куб. м аварийных, сорных деревьев, веток, кустарника и древесных остатков строительных конструкций;
  • удалили 11 деревьев;
  • расчистили от дикорастущего кустарника порядка 1 600 кв. м;
  • разобрали подлежащее сносу кирпичное строение;
  • ликвидировали две стихийные свалки с обеих сторон Союзного переулка общей площадью 2 400 кв. м.

На данный момент работы по благоустройству завершены на ул. Благовещенской, ул. Союзной, Черниковском и Денисовском переулках.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:58 +3
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