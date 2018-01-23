Фото Юлии Александровой.
В Тульской области стартует акция «СелфиВЫБОР71»
Старт акции будет дан 25 января.
В Тульской области пройдет масштабная акция «СелфиВЫБОР71». Организатор проекта – региональная общественная организация по поддержке молодежи «Добрый мир».
– Вы молоды, креативны, знаете толк в хештегах и лайках и не остаетесь в стороне от важных общероссийских событий и праздников? Узнавайте, как сделать свой «СелфиВЫБОР71». Эта новость – специально для вас! – так открыл презентацию акции куратор Павел Вишневский.
Конкурсы будут проводиться в формате селфи и приурочены к знаковым датам:
- День всех влюбленных (с 4 февраля по 14 февраля),
- День защитника Отечества (с 13 февраля по 23 февраля),
- Международный женский день (с 28 февраля по 8 марта),
- День космонавтики (с 2 по 12 апреля),
- Главный конкурс акции состоится 18 марта – в День воссоединения Крыма с Россией.
Старт акции будет дан 25 января,
во Всероссийский день студентов,
в Тульском кремле.
Победители в каждом из этих конкурсов будут награждены разнообразными и интересными подарками. Лучших авторов селфи ждет самый крутой и масштабный розыгрыш. Его участники смогут претендовать на суперпризы – 15 гаджетов Apple.
Для участия достаточно сделать селфи и разместить его в соцсетях, добавив соответствующий хештег:
#сильныйвыбор – для мужчин,
#прекрасныйвыбор – для женщин,
#первыйвыбор – для голосующих впервые,
#семейныйвыбор – фото членов семьи (не менее двух человек).
Пять победителей будут определены в каждой из номинаций.
Главное – собрать как можно больше «лайков».
Подробности конкурса на сайте селфивыбор71.рф.
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