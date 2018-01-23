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В Тульской области стартует акция «СелфиВЫБОР71»
Фото Юлии Александровой.

В Тульской области стартует акция «СелфиВЫБОР71»

Старт акции будет дан 25 января.

В Тульской области пройдет масштабная акция «СелфиВЫБОР71». Организатор проекта – региональная общественная организация по поддержке молодежи «Добрый мир».
 
– Вы молоды, креативны, знаете толк в хештегах и лайках и не остаетесь в стороне от важных общероссийских событий и праздников? Узнавайте, как сделать свой «СелфиВЫБОР71». Эта новость – специально для вас! – так открыл презентацию акции куратор Павел Вишневский. 
 
 
Конкурсы будут проводиться в формате селфи и приурочены к знаковым датам:
  • День всех влюбленных (с 4 февраля по 14 февраля),
  • День защитника Отечества (с 13 февраля по 23 февраля),
  • Международный женский день (с 28 февраля по 8 марта),
  • День космонавтики (с 2 по 12 апреля),
  • Главный конкурс акции состоится 18 марта – в День воссоединения Крыма с Россией.

Старт акции будет дан 25 января,

во Всероссийский день студентов,

в Тульском кремле.

Победители в каждом из этих конкурсов будут награждены разнообразными и интересными подарками. Лучших авторов селфи ждет самый крутой и масштабный розыгрыш. Его участники смогут претендовать на суперпризы – 15 гаджетов Apple.
 
 
Для участия достаточно сделать селфи и разместить его в соцсетях, добавив соответствующий хештег:
 
#сильныйвыбор – для мужчин,
 
#прекрасныйвыбор – для женщин,
 
#первыйвыбор – для голосующих впервые,
 
#семейныйвыбор – фото членов семьи (не менее двух человек).
 
Пять победителей будут определены в каждой из номинаций. 
 
Главное – собрать как можно больше «лайков».
 
 
Подробности конкурса на сайте селфивыбор71.рф.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 17:44 −8
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