В Тульской области стартует акция «СелфиВЫБОР71»

В Тульской области пройдет масштабная акция «СелфиВЫБОР71». Организатор проекта – региональная общественная организация по поддержке молодежи «Добрый мир».

– Вы молоды, креативны, знаете толк в хештегах и лайках и не остаетесь в стороне от важных общероссийских событий и праздников? Узнавайте, как сделать свой «СелфиВЫБОР71». Эта новость – специально для вас! – так открыл презентацию акции куратор Павел Вишневский.

Конкурсы будут проводиться в формате селфи и приурочены к знаковым датам:

День всех влюбленных (с 4 февраля по 14 февраля),

День защитника Отечества (с 13 февраля по 23 февраля),

Международный женский день (с 28 февраля по 8 марта),

День космонавтики (с 2 по 12 апреля),

Главный конкурс акции состоится 18 марта – в День воссоединения Крыма с Россией.

Старт акции будет дан 25 января, во Всероссийский день студентов, в Тульском кремле.

Победители в каждом из этих конкурсов будут награждены разнообразными и интересными подарками. Лучших авторов селфи ждет самый крутой и масштабный розыгрыш. Его участники смогут претендовать на суперпризы – 15 гаджетов Apple.

Для участия достаточно сделать селфи и разместить его в соцсетях, добавив соответствующий хештег: