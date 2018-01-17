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Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Тульской области увеличилось до 14 человек
Фото УГИБДД по Тульской области.

Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Тульской области увеличилось до 14 человек

По предварительным данным, водитель легковушки «Хёндэ» выехал на встречку, где столкнулся с пассажирским микроавтобусом.

Как стало известно Myslo, число пострадавших в ДТП с маршруткой в Щёкинском районе увеличилось до 14 человек. Однако госпитализация потребовалась лишь двоим.

Напомним, 16 января в 19.30 у посёлка Временный на дороге «Щёкино – Тула» столкнулись легковушка Hyundai и пассажирский микроавтобус, двигавшийся по маршруту № 117.

По предварительной информации, причиной аварии стал выезд легковушки на встречную полосу.

В салоне микроавтобуса находилось более 20 пассажиров. Для извлечения пострадавших спасатели применили гидравлический аварийно-спасательный инструмент «Витязь».

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:01 +1
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