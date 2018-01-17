Водка и черная икра: промышленных туристов ждет дегустация на тульских предприятиях

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В региональном комитете по развитию туризма уверены, что новые маршруты станут популярными среди жителей страны, а, возможно, и мира.

Тульские фабрики и производства готовятся к приему гостей из других регионов. Новые маршруты для туристов включают в себя экскурсию по предприятиям с дегустацией продукции.

По словам председателя регионального комитета по развитию туризма Владимира Аллахвердова, устав от стандартного туристского ассортимента люди стремятся к иным впечатлениям и пытаются совместить отдых с познавательной целью. А уникальные производства области станут популярным объектом показа среди туристов из разных уголков страны, а, возможно, и мира.

В новый маршрут войдут экскурсии с дегустацией по кондитерским фабрикам, разрабатывающим мастер-классы, рыбоводческое предприятие, которое специализируется на разведении одной из самых дорогих рыб в мире — русских осетров и стерляди, а также производстве черной икры, и производство ликеро-водочной продукции.

Свой вклад в развитие регионального туризма внес Тульский молочный комбинат. Предприятие выпустило новые этикетки продукции с изображением и описанием тульских брендов и размещением QR-кодов, по которым можно перейти на аудиоэкскурсию по Тульской области.

- Часть продукции Тульского молочного комбината реализуется за пределами региона, и это означает, что коллеги помогают нам доносить информацию о Тульской области потребителю в разных частях страны, — сказал Аллахвердов.

Вполне вероятно, что экскурсии по тульским предприятиям станут частью новых тематических пакетных предложений ведущих туроператоров.