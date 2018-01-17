В Туле из-за коммунальных аварий несколько домов остались без воды

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17 января в Туле произошли сразу три коммунальные аварии: на ул. Пороховая, в пос. Косая Гора и Иншинский. Сейчас на месте работают специалисты ОА «Тулагорводоканал». В связи с проведением ремонтных работ дома по следующим адресам остались без воды:

пос. Косая гора, ул. Гагарина, 7, 9, 11, 13,

пос. Косая гора ул. Горького, 14, 16, 18, 20, 22,

ул. М. Горького, 37,

ул. Пузакова, 46, 62, 64, 66,

п. Иншинский, м-н 12 лет Октября.

О времени окончания ремонтных работ не сообщается.