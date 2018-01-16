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В Щекинском районе 8 человек пострадали при столкновении легковушки с маршруткой
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В Щекинском районе 8 человек пострадали при столкновении легковушки с маршруткой

На месте работают сотрудники ГИБДД, детали происшествия выясняются.

Сотрудники Госавтоинспекции Тульской области работают на месте ДТП с пассажирским микроавтобусом.

Как сообщили в отделении пропаганды БДД регионального УГИБДД, примерно в 19.30, в Щекинском районе, у посёлка Временный на дороге «Щёкино – Тула» столкнулись легковушка Hyundai и пассажирский микроавтобус, двигавшийся по маршруту № 117.

В салоне микроавтобуса находилось более 20 пассажиров, не менее восьми из них получили различные травмы. Для извлечения пострадавших спасатели применили гидравлический аварийно-спасательный инструмент «Витязь».

По предварительной информации, причиной аварии стал выезд одного из водителей на встречную полосу. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства ДТП, устанавливают личности пострадавших и обеспечивают безопасность движения на аварийном участке дороги.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:33 0
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