В Щекинском районе 8 человек пострадали при столкновении легковушки с маршруткой
На месте работают сотрудники ГИБДД, детали происшествия выясняются.
Сотрудники Госавтоинспекции Тульской области работают на месте ДТП с пассажирским микроавтобусом.
Как сообщили в отделении пропаганды БДД регионального УГИБДД, примерно в 19.30, в Щекинском районе, у посёлка Временный на дороге «Щёкино – Тула» столкнулись легковушка Hyundai и пассажирский микроавтобус, двигавшийся по маршруту № 117.
В салоне микроавтобуса находилось более 20 пассажиров, не менее восьми из них получили различные травмы. Для извлечения пострадавших спасатели применили гидравлический аварийно-спасательный инструмент «Витязь».
По предварительной информации, причиной аварии стал выезд одного из водителей на встречную полосу. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства ДТП, устанавливают личности пострадавших и обеспечивают безопасность движения на аварийном участке дороги.