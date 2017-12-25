На трассе «Крым» из-за выбежавшего на дорогу лося столкнулись и сгорели две «Газели»

Фото: vk.com/overhear.tula

По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.

Примерно в 19.00, на 162-м километре трассы «Крым», неподалёку от Богучарово произошло ДТП с участием двух грузовых «Газелей».

По словам очевидцев, причиной аварии стал внезапно выбежавший на проезжую часть лось. Один из водителей пытался уйти от столкновения и выехал на встречную полосу, где врезался во вторую «Газель».

Одна из машин была оснащена газовым оборудованием, от удара автомобили загорелись. По предварительной информации, в ДТП никто не пострадал.