Фото: vk.com/overhear.tula
На трассе «Крым» из-за выбежавшего на дорогу лося столкнулись и сгорели две «Газели»
По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.
Примерно в 19.00, на 162-м километре трассы «Крым», неподалёку от Богучарово произошло ДТП с участием двух грузовых «Газелей».
По словам очевидцев, причиной аварии стал внезапно выбежавший на проезжую часть лось. Один из водителей пытался уйти от столкновения и выехал на встречную полосу, где врезался во вторую «Газель».
Одна из машин была оснащена газовым оборудованием, от удара автомобили загорелись. По предварительной информации, в ДТП никто не пострадал.
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