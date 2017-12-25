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Как Тулу украсили к Новому году: фоторепортаж
Фото: пресс-служба администрации Тулы

Как Тулу украсили к Новому году: фоторепортаж

На улицах города установлены светящиеся скульптуры, а деревья и мосты увешаны гирляндами.

Накануне любимого всеми праздника улицы Тулы сияют яркими красками – во всех городских улицах и в скверах появились гирлянды и скульптурные композиции.

В конце первого дня последней недели года предлагаем вам посмотреть, какой стала новогодняя Тула, зарядиться хорошим настроением и ощутить атмосферу праздника.

Галерея
Новогодние украшения на улицах Тулы, Фото: 1
Новогодние украшения на улицах Тулы, Фото: 2
Новогодние украшения на улицах Тулы, Фото: 3
Новогодние украшения на улицах Тулы, Фото: 4
Новогодние украшения на улицах Тулы, Фото: 5
Новогодние украшения на улицах Тулы, Фото: 6
Новогодние украшения на улицах Тулы, Фото: 7
Новогодние украшения на улицах Тулы, Фото: 8
Новогодние украшения на улицах Тулы, Фото: 9
Новогодние украшения на улицах Тулы, Фото: 10
Новогодние украшения на улицах Тулы, Фото: 11
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Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:00 +3
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