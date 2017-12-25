Как Тулу украсили к Новому году: фоторепортаж

Фото: пресс-служба администрации Тулы

На улицах города установлены светящиеся скульптуры, а деревья и мосты увешаны гирляндами.

Накануне любимого всеми праздника улицы Тулы сияют яркими красками – во всех городских улицах и в скверах появились гирлянды и скульптурные композиции.

В конце первого дня последней недели года предлагаем вам посмотреть, какой стала новогодняя Тула, зарядиться хорошим настроением и ощутить атмосферу праздника.