Фото: пресс-служба администрации Тулы
Как Тулу украсили к Новому году: фоторепортаж
На улицах города установлены светящиеся скульптуры, а деревья и мосты увешаны гирляндами.
Накануне любимого всеми праздника улицы Тулы сияют яркими красками – во всех городских улицах и в скверах появились гирлянды и скульптурные композиции.
В конце первого дня последней недели года предлагаем вам посмотреть, какой стала новогодняя Тула, зарядиться хорошим настроением и ощутить атмосферу праздника.
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