новости
новости
Регистрация
В манеже тульского «Арсенала» прошло областное первенство по лёгкой атлетике

В манеже тульского «Арсенала» прошло областное первенство по лёгкой атлетике

В соревнованиях приняли участие юноши и девушки в возрасте от 11 до 14 лет.

У юношей высокий результат в беге на 400 метров показал Роман Ряховский из Советска – он преодолел дистанцию за 54,32 секунды. Он же стал лучшим в финальном забеге на 800 метров.

На дистанциях в 60 и 2000 метров отличился туляк Иван Чернов. У девушек в тех же забегах победу праздновала Карина Кочеткова. Шестидесятиметровую дистанцию с барьерами она преодолела всего за 9,08 секунды – это залог успешного выступления на Всероссийских стартах, которые пройдут в феврале-марте.

В возрастной категории 11-12 лет дважды в спринтерских дисциплинах на верхнюю ступеньку пьедестала почёта поднялась Анна Слукина. В беге на 400 и 800 м сильнейшей стала Анастасия Клименко. Все девушки занимаются в тульской школе олимпийского резерва «Легкая атлетика».

Всего в соревнованиях приняли участие более трёхсот юных легкоатлетов из Тулы и области. Соревнования стали одним их этапов формирования команд  первенства России и Всероссийских финальных стартов «Шиповка юных».

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:21 +3
Другие статьи по темам
Событие
соревнования по легкой атлетикебегобластное первенство
Место
Туламанеж стадиона Арсенал

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В России почтили память погибших в авиакатастрофе над Чёрным морем
В России почтили память погибших в авиакатастрофе над Чёрным морем
На трассе «Крым» из-за выбежавшего на дорогу лося столкнулись и сгорели две «Газели»
На трассе «Крым» из-за выбежавшего на дорогу лося столкнулись и сгорели две «Газели»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.