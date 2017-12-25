В манеже тульского «Арсенала» прошло областное первенство по лёгкой атлетике

В соревнованиях приняли участие юноши и девушки в возрасте от 11 до 14 лет.

У юношей высокий результат в беге на 400 метров показал Роман Ряховский из Советска – он преодолел дистанцию за 54,32 секунды. Он же стал лучшим в финальном забеге на 800 метров.

На дистанциях в 60 и 2000 метров отличился туляк Иван Чернов. У девушек в тех же забегах победу праздновала Карина Кочеткова. Шестидесятиметровую дистанцию с барьерами она преодолела всего за 9,08 секунды – это залог успешного выступления на Всероссийских стартах, которые пройдут в феврале-марте.

В возрастной категории 11-12 лет дважды в спринтерских дисциплинах на верхнюю ступеньку пьедестала почёта поднялась Анна Слукина. В беге на 400 и 800 м сильнейшей стала Анастасия Клименко. Все девушки занимаются в тульской школе олимпийского резерва «Легкая атлетика».

Всего в соревнованиях приняли участие более трёхсот юных легкоатлетов из Тулы и области. Соревнования стали одним их этапов формирования команд первенства России и Всероссийских финальных стартов «Шиповка юных».