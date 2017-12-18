Адвокаты правового центра телепередачи «Человек и закон»: Суд должен изменить решение по делу тульского инвалида

Фото из архива Myslo.



Роман Максимович.

– Уже полтора месяца Сергей Бирюк находится в СИЗО, – пишет «Человек и закон». – Меру пресечения с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу изменили после вынесения приговора. Стороной защиты он был обжалован, и уже в ближайшие дни решение может быть пересмотрено. Два года лишения свободы для раскаявшегося в совершении преступления инвалида, практически лишённого зрения, по мнению многих, сродни смертному приговору. Условия в местах лишения свободы не сахар, а для людей с ограниченными возможностями каждый день нахождения в неволе превращается в настоящую пытку.

– Суд признал Сергея Бирюка и его знакомого виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктом „а“ частью 2 статьи 163 УК РФ, то есть в вымогательстве. Согласно материалам дела, в прошлом году один из фигурантов разместил на информационном портале негативную информацию о работе двух управляющих компаний, а позже, через посредника, потребовал за её удаление сумму в 50 тысяч рублей с каждой фирмы. И хотя цена вопроса, по нынешним меркам, может показаться небольшой, учитывая, какие средства крутятся в системе ЖКХ, на приговор повлияло то, что преступление совершено группой лиц по предварительному сговору, а это уже иная ответственность, — поясняет адвокат по уголовным делам Роман Максимович.

Прямо в зале суда Бирюк, который на время следствия и заседаний находился под подпиской о невыезде, был взят под стражу. Родственники утверждают, что его нахождение в СИЗО является нарушением закона, а сам Сергей тяжело болен: новообразования в головном мозге и практически полная потеря зрения.

За 10 месяцев ему было проведено 6 нейрохирургических операций, а передвигаться без посторонней помощи он не в силах.

– В постановлении Правительства РФ №598 имеется перечень из более чем 50 заболеваний, при наличии которых осуждённый может быть освобождён от дальнейшего отбывания наказания. Ходатайство об этом он подает через администрацию учреждения или органа, исполняющего наказание, а также следователю или в суд, — говорит адвокат.

По словам родственников, Пролетарскому районному суду Тулы было известно о наличии у Сергея заболевания, препятствующего отбыванию наказания в виде лишения свободы, так как все необходимые документы были представлены. Вместо требуемого длительного лечения в условиях специализированного стационара, как сказано в заключении медиков, инвалида отправили в колонию. Поскольку приговор не вступил в законную силу, ожидать своей участи мужчина должен в СИЗО.

– Наш правовой центр будет следить за развитием событий. Необходимо добиваться соблюдения прав и законных интересов осуждённых. Для этого следует обжаловать вынесенный приговор в вышестоящей инстанции.

Если заболевания мужчины попадают в указанный список, суд должен изменить решение, вынесенное ранее,

— считает адвокат Роман Максимович.