В России стартовала избирательная кампания по выборам Президента

18 декабря на брифинге председатель избирательной комиссии Тульской области Сергей Костенко сообщил журналистам, что Совет Федерации на пленарном заседании в пятницу официально назначил выборы Президента РФ на 18 марта. Это постановление вступило в силу 18 декабря, дав старт избирательной кампании в России.

Главным отличием избирательной кампании является отмена открепительных удостоверений.

Госдума внесла поправки в законодательство для предоставления гражданам возможности проголосовать по месту фактического пребывания.

Теперь избиратель, который будет находиться в день голосования вне места своего жительства, вправе подать в территориальную или участковую избирательную комиссию заявление о включении в список избирателей по месту своего нахождения.

На выборах в день голосования будет вестись видеонаблюдение. Закон предусматривает возможность размещения средств видеонаблюдения и трансляции изображения не только на избирательных участках, но и в помещениях территориальных избирательных комиссий при установлении ими итогов голосования.

Также председатель облизбиркома сообщил журналистам, что на избирательных участках в Туле будет установлено 110 КОИБов. Традиционно будут организованы именные избирательные участки.

Организацией выборов на территории Тульской области будут заниматься 1115 участковых и 29 территориальных избирательных комиссий.

Число бюллетеней для голосования на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года в Тульской области определяется в зависимости от численности избирателей. На 1 июля 2017 года она составила 1 201 868 человек.