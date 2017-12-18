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В России стартовала избирательная кампания по выборам Президента

В России стартовала избирательная кампания по выборам Президента

Главным отличием избирательной кампании является отмена открепительных удостоверений.

18 декабря на брифинге председатель избирательной комиссии Тульской области Сергей Костенко сообщил журналистам, что Совет Федерации на пленарном заседании в пятницу официально назначил выборы Президента РФ на 18 марта. Это постановление вступило в силу 18 декабря, дав старт избирательной кампании в России.

Главным отличием избирательной кампании является отмена открепительных удостоверений.

Госдума внесла поправки в законодательство для предоставления гражданам возможности проголосовать по месту фактического пребывания.

Теперь избиратель, который будет находиться в день голосования вне места своего жительства, вправе подать в территориальную или участковую избирательную комиссию заявление о включении в список избирателей по месту своего нахождения.

На выборах в день голосования будет вестись видеонаблюдение. Закон предусматривает возможность размещения средств видеонаблюдения и трансляции изображения не только на избирательных участках, но и в помещениях территориальных избирательных комиссий при установлении ими итогов голосования.

Также председатель облизбиркома сообщил журналистам, что на избирательных участках в Туле будет установлено 110 КОИБов. Традиционно будут организованы именные избирательные участки.

Организацией выборов на территории Тульской области будут заниматься 1115 участковых и 29 территориальных избирательных комиссий.

Число бюллетеней для голосования на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года в Тульской области определяется в зависимости от численности избирателей. На 1 июля 2017 года она составила 1 201 868 человек.

Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 14:42 −11
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