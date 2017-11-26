В Туле суд заключил под стражу слепого инвалида

Фото из архива Myslo.

Полтора месяца в СИЗО находится 37-летний Сергей Бирюк. С его заболеванием находиться под стражей запрещено законом.

Вот уже полтора месяца под стражей находится 37-летний Сергей Бирюк, который проходил одним из обвиняемых по делу о вымогательстве. Другой обвиняемый по делу, администратор сайта Блоха-инфо Александр Доронин, также содержится под стражей.

Преступление было раскрыто год назад. Что за это время произошло с обвиняемыми? Доронина арестовали (он так и содержался под стражей до суда, но жив-здоров), а вот с Сергеем Бирюком всё оказалось гораздо трагичнее. Он тяжело болен. Новообразования в головном мозге, практически полная потеря зрения. За 10 месяцев ему было проведено 6(!) нейрохирургических операций на головном мозге, естественно, под общим наркозом.

Сергей — инвалид, в головном мозге у него установлен шунт. До состояния «полностью здоров» он уже не поправится.

Суд состоялся в октябре 2017 года. В зал судебных заседаний Сергей пришел на своих ногах, но с поддержкой близких — сам уже не мог. Гособвинитель от прокуратуры просил суд назначить Доронину 5 лет лишения свободы со штрафом, Бирюку — 2 года лишения без штрафа.

Приговор суда поверг самого Сергея и его близких в шоковое состояние.

Над Дорониным суд сжалился и срок, запрошенный прокурором, снизил на полтора года. Итог — 3,5 года колонии. Бирюку почему-то оставили 2 года, несмотря на раскаяние. Его взяли под стражу в зале суда.

Приговор в законную силу пока не вступил: суд готовит дело к апелляции.

В распоряжении Myslo оказалось письмо матери осужденного Бирюка председателю Тульского областного суда. Приводим его целиком:

Председателю Тульского

областного суда Рябцову Ю. А.

Копия – председателю Пролетарского

районного суда Мельниковой А. В.

Уважаемый Юрий Александрович!

Приговором Пролетарского райсуда от 16 окт. 2017 г. мой сын Бирюк С. С. был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. ”а” ч. 2 ст. 163 УК РФ, и ему было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Мера пресечения в отношении осужденного Бирюка С. С. была изменена с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу с содержанием в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Тульской области до вступления приговора в законную силу.

Мой сын является тяжело больным человеком. У него диагностировано: опухоль пластинки четверохолмия среднего мозга (код по МКБ-10 D33; D43-объёмные образования головного и спинного мозга), окклюзионная гидроцефалия. Его заболевание подпадает под перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания, который изложен в постановлении Правительства РФ от 6 февраля 2004 г. номер 54 «о медицинском освидетельствовании осужденных, представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью» (раздел II, пункт 9).

Это тяжелое заболевание осложнено еще и атрофией зрительных нервов с двух сторон, т. е. фактически мой сын является еще и слепым.

Пролетарскому суду г. Тулы (федеральный судья Крымский И. Н. ) было известно о наличии у моего сына заболевания, препятствующего отбыванию наказания в виде лишения свободы, так как все необходимые документы были суду представлены.

Несмотря на это судья не только назначил моему сыну наказание в виде лишения свободы, но и совершенно безосновательно изменил ему меру пресечения до вступления приговора в законную силу.

По инициативе администрации ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Тульской области моему сыну 25.10.2017 г. было проведено медицинское освидетельствование в ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая больница», клинико-диагностический центр, по результатам которого было выдано заключение №37.

Врачебной комиссией по результатам медицинского освидетельствования установлено наличие у моего сына заболевания, включенного в перечень тяжёлых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений.

Хочу обратить Ваше внимание на то, что такое медицинское освидетельствование мог и должен был провести суд в процессе судебного рассмотрения уголовного дела, так как все основания для этого, то есть медицинские документы, у суда имелись.

Это медицинское заключение №37 от 25.10.2017 г. было получено Пролетарским районным судом г. Тулы от администрации ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Тульской области. Но никакой реакции Пролетарского районного суда г. Тулы за этим не последовало.

Таким образом, с 16 октября 2017 года и по настоящее время мой сын Бирюк Сергей Сергеевич вместо требуемого ему «длительного лечения в условиях специализированного медицинского стационара» (из мед. заключения №37) незаконно содержится под стражей в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Тульской области, испытывая при этом тяжелейшие физические, связанные с болезнью, и нравственные, связанные с ужасающей несправедливостью, страдания.

На основании изложенного прошу Вас срочно принять необходимые процессуальные меры, направленные на незамедлительное освобождение из-под стражи моего сына Бирюка Сергея Сергеевича, до вступления вышеуказанного приговора в законную силу (изменение меры пресечения с заключения под стражу на прежнюю — подписку о невыезде и надлежащем поведении).

В противном случае я вынуждена буду обращаться с жалобами к председателю Верховного Суда РФ , уполномоченному по правам человека в РФ, к Президенту РФ , в международные организации по защите прав человека и т. д. , потому что то, что сейчас творится с моим сыном, не только не вписывается ни в какие рамки правового государства, но по сути является правовым произволом.

Бирюк Елена Васильевна .

от редакции

Редакция интернет-портала Myslo от имени осужденного и его близких обращается ко всем, в чьих силах решить этот вопрос и не дать Сергею умереть в стенах тульского следственного изолятора.

Прокурора Тульской области, уполномоченного по правам человека в Тульской области, председателя Тульского областного суда просим считать эту публикацию открытым обращением.

был случай

Инвалида-колясочника отпустили из СИЗО только после вмешательства правозащитников

Это дело поставило в тупик даже опытных юристов. В Москве суд приговорил к реальному лишению свободы инвалида-колясочника. Дело прогремело в России этим летом. Парализованного инвалида Антона Мамаева, которого СМИ прозвали русским Стивеном Хокингом, взяли под стражу в зале суда. 4,5 лет лишения свободы за организацию разбоя — в приговоре усомнились многие, а уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова пообещала сделать всё возможное для помощи молодому человеку, — РИА.

Президентский суд по правам человека настаивал на скорейшем особождении Мамаева.

После ходатайства Татьяны Москальковой Антона Мамаева освободили из-под стражи решением суда, изменив ему меру пресечения на подписку о невыезде.

Заметим, что заболевание Мамаева не включено в перечень заболеваний, позволяющих освободить тяжелобольных людей от реального срока.