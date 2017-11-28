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Житель Тульской области пытался передать осужденным в колонию телефоны с помощью квадрокоптера

Житель Тульской области пытался передать осужденным в колонию телефоны с помощью квадрокоптера

Мужчина задержан.

У сотрудников оперативного отдела исправительной колонии № 4 Плавска была информация, что некие лица собираются передать осужденным средства мобильной связи, запрещенные на режимной территории.

В результате оперативно-разыскных мероприятий в 4.30 на прилегающей 50-ти метровой полосе внешней запретной зоны был задержан 26-летний житель Белёвского района.

В результате личного досмотра у него были обнаружены три мобильных телефона с зарядными устройствами и беспилотный летательный аппарат в комплекте китайского производства.

Мужчина признался, что таким необычным способом он собирался отправить осужденным мобильники.

По данному факту сотрудники оперативного отдела исправительной колонии проводят проверку. На мужчину составили протокол по ст. 19.12 КоАП РФ. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:48 +3
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