В Туле Роспотребнадзор закрыл кулинарный цех в «Перекрестке»

Сотрудники Управления Роспотребнадзора в ноябре провели плановую проверку 19 организаций торговли АО «Торговый дом «Перекресток» в Туле и области с экспертизой реализуемых пищевых продуктов и непродовольственных товаров.

По результатам проверки в отношении юридического лица возбуждено два дела об административном правонарушений, а также 32 дела в отношении должностных лиц и сотрудников организаций торговли.

- По результатам лабораторных испытаний в ходе проверки установлены факты реализации кремовых кондитерских изделий, рыбной, молочной продукции, кулинарных изделий, не отвечающих требованиям нормативной документации.

Выявлены факты оборота пищевой продукции опасной для здоровья: из 119 образцов, исследованных по микробиологическим показателям, 15 не отвечали требованиям безопасности.

Удельный вес неудовлетворительных проб по микробиологическим показателям составил 12,6%.

По физико-химическим показателям и показателям идентификации исследовано 115 образцов пищевых продуктов, включая молочную, мясную, соковую продукцию, плодоовощные консервы, алкогольную продукцию. В двух исследованных образцах замороженной рыбной продукции установлено завышенное содержание глазури, — сообщает Роспотребнадзор.

В связи с выявленными нарушениями приостановлена эксплуатация кулинарного цеха в «Перекрестке», расположенном на ул. Лейтейзена. Проводятся мероприятия по устранению нарушений, в том числе перепланировка помещений организации.

Юридическому лицу АО «Торговый дом «Перекресток» вручено предписание об устранении выявленных нарушений.