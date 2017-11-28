Тульские ветераны плавания привезли медали с Кубка России

Фото предоставлено участниками.

С 24 по 26 ноября в Казани прошел XIV Открытый Кубок России по плаванию в категории «Мастерс». В соревнованиях приняли участие 800 лучших российских спортсменов - ветеранов плавания.

Тульскую область представляла 12 спортсменов из команды мастеров плавания «Арсенал» . Наши пловцы завоевали девять бронзовых и четыре серебряных медалей.

Из 68 российских спортивных клубов «Мастерс» тульский занял в рейтинге 22 место.