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В Туле на улице Луначарского столкнулись «Шевроле» и «Киа»
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Туле на улице Луначарского столкнулись «Шевроле» и «Киа»

В ДТП пострадала женщина.

13 ноября в 9.20 в Туле на улице Луначарского 47-летняя женщина, управляя автомобилем «Шевроле Авео», по предварительной информации, при выезде с прилегающей территории врезалась в «Киа Спортейдж».

В результате ДТП за медицинской помощью в городскую больницу обратилась женщина — водитель «Киа». После оказания медицинской помощи ее отпустили домой.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:57 +1
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