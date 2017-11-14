В Туле на улице Луначарского столкнулись «Шевроле» и «Киа»

Фото УГИБДД по Тульской области.

13 ноября в 9.20 в Туле на улице Луначарского 47-летняя женщина, управляя автомобилем «Шевроле Авео», по предварительной информации, при выезде с прилегающей территории врезалась в «Киа Спортейдж».

В результате ДТП за медицинской помощью в городскую больницу обратилась женщина — водитель «Киа». После оказания медицинской помощи ее отпустили домой.