Фото УГИБДД по Тульской области.
В Туле на улице Луначарского столкнулись «Шевроле» и «Киа»
В ДТП пострадала женщина.
13 ноября в 9.20 в Туле на улице Луначарского 47-летняя женщина, управляя автомобилем «Шевроле Авео», по предварительной информации, при выезде с прилегающей территории врезалась в «Киа Спортейдж».
В результате ДТП за медицинской помощью в городскую больницу обратилась женщина — водитель «Киа». После оказания медицинской помощи ее отпустили домой.
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