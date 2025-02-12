Тимоха может стать вашим другом

Тимоха родился на одной из баз города. Там щенки появлялись уже не в первый раз, но их бросали в колодец и морили голодом. В этот раз животные чудом выжили.
Тимоху спасли волонтеры. И теперь он ищет дом. Вопросы по усыновлению задавайте по тел. 8-902-843-59-97.
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