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Тимоха может стать вашим другом

Тимоха может стать вашим другом

Тимоха родился на одной из баз города. Там щенки появлялись уже не в первый раз, но их бросали в колодец и морили голодом. В этот раз животные чудом выжили. 

Тимоху спасли волонтеры. И теперь он ищет дом. Вопросы по усыновлению задавайте по тел. 8-902-843-59-97.

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом или потерялись, пишите ведущему рубрики ВКонтакте или в Telegram и WhatsApp по тел. 8−920−782−14−28. Здесь же делитесь забавными историями и видео с участием своих питомцев!

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Автор:
вчера, в 12:47 0

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