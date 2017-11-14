Фото из архива Myslo.
16 ноября в Туле на улице Николая Руднева отключат воду
Там будет производиться ремонт системы водоснабжения.
Отключение связано с проведением плановых работ.
16 ноября с 9.30 до окончания работ в связи с плановыми ремонтно-восстановительными работами по ул. Николая Руднева будет произведено отключение от водоснабжения домов по следующим адресам:
- ул. Академика Павлова, 1-б,
- ул. Николая Руднева, 56-а, 56-в, 56-а, 56, 56-г, 54, 58, 60-а, 60, 52, 54-а, 54-б, 50, 49,
- ул. Станиславского, 10-б, 12, 14, 16, 18, 20, 18-а, 20-а,
- ч/с 1-й Городской проезд, 2-й и 3-й Южный проезд.
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