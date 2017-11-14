16 ноября в Туле на улице Николая Руднева отключат воду

Фото из архива Myslo.

Отключение связано с проведением плановых работ.

16 ноября с 9.30 до окончания работ в связи с плановыми ремонтно-восстановительными работами по ул. Николая Руднева будет произведено отключение от водоснабжения домов по следующим адресам: