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16 ноября в Туле на улице Николая Руднева отключат воду
Фото из архива Myslo.

16 ноября в Туле на улице Николая Руднева отключат воду

Там будет производиться ремонт системы водоснабжения.

Отключение связано с проведением плановых работ.

16 ноября с 9.30 до окончания работ в связи с плановыми ремонтно-восстановительными работами по ул. Николая Руднева будет произведено отключение от водоснабжения домов по следующим адресам:

  • ул. Академика Павлова, 1-б,
  • ул. Николая Руднева, 56-а, 56-в, 56-а, 56, 56-г, 54, 58, 60-а, 60, 52, 54-а, 54-б, 50, 49,
  • ул. Станиславского, 10-б, 12, 14, 16, 18, 20, 18-а, 20-а,
  • ч/с 1-й Городской проезд, 2-й и 3-й Южный проезд.
сегодня, в 14:19 0
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