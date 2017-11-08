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В Туле на улице Первомайской на ребенка напал педофил

В Туле на улице Первомайской на ребенка напал педофил

Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.

Как стало известно Myslo, сегодня, 8 ноября, в Туле утром в полицию обратились родители несовершеннолетней девочки. Они заявили, что в одном из домов на улице Первомайской в подъезде на их ребенка напал неизвестный мужчина и совершил действия сексуального характера.

В пресс-службе Следственного комитета по Тульской области подтвердили эту информацию. Сейчас на месте происшествия работают следователи и выясняют все обстоятельства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По некоторой информации, по описанию нападавший не похож на молодого человека, который в октябре напал на девочку на улице Белкина.

 

Напомним, что 13 октября около 15.00 в Привокзальном округе Тулы в доме по улице Белкина было совершено противоправное деяние в отношении несовершеннолетней девочки.

Молодой человек пытался произвести действия сексуального характера. Однако девочка сумела убежать от преступника домой. Удаляющегося злоумышленника увидел отец школьницы, который выбежал за ним. 

Был составлен фоторобот.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

Позже появилось видео подозреваемого. 

 

сегодня, в 12:26 0
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