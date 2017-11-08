В Туле на улице Первомайской на ребенка напал педофил

Как стало известно Myslo, сегодня, 8 ноября, в Туле утром в полицию обратились родители несовершеннолетней девочки. Они заявили, что в одном из домов на улице Первомайской в подъезде на их ребенка напал неизвестный мужчина и совершил действия сексуального характера.

В пресс-службе Следственного комитета по Тульской области подтвердили эту информацию. Сейчас на месте происшествия работают следователи и выясняют все обстоятельства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По некоторой информации, по описанию нападавший не похож на молодого человека, который в октябре напал на девочку на улице Белкина.

Напомним, что 13 октября около 15.00 в Привокзальном округе Тулы в доме по улице Белкина было совершено противоправное деяние в отношении несовершеннолетней девочки.