Со дна Упы в Туле поднимут 28 тысяч кубометров ила

Работы по расчистке старицы (исконного русла) Упы начнутся в ближайшее время.

Предполагается, что на работы уйдет около четырех месяцев. Технология позволяет вычищать реку даже при температуре минус 20 градусов.

От иловых отложений, которые копились с момента основания завода, будет очищен 1 км реки.

– Такой грязной реки я не видел нигде. В идеале, реку надо чистить раз в 10 лет, — отметил директор ООО «Акватория» Андрей Баринов. — Ил будет осушен и вывезен на полигон твердых бытовых отходов. Эти отходы относятся к пятому классу опасности.

По окончании работ дно отсыпят щебнем и песком. Глубина реки составит до 2-х метров. Также предполагается создать здесь парк водных растений.

Сейчас ведется монтаж оборудования и согласование проекта расчистки Упы.