В Центральном парке Тулы удалят почти тысячу ясеней

В Туле в Центральном парке им. П. П. Белоусова удалят 969 деревьев, которые повреждены изумрудной златкой. Это насекомое ведет скрытый образ жизни и весьма опасно для зеленых насаждений.

Зараженные деревья обнаружили во время планового лесопатологического обследования.

Андрей Журавлев – Приоритетными задачами в нашей работе являются сохранение и восстановление зеленого фонда. За последние три года территориях парков было высажено более 22 000 деревьев, растений и кустарников различных пород. Тем не менее, дерево — это живой организм, на который оказывает влияние целый ряд различных антропогенных и природных факторов, — говорит директор ГУ ТО «Тульские парки» Андрей Журавлев. — На одном из участков Центрального парка были обнаружены усохшие ясени. Для выявления причин была приглашена специализированная организация — филиал ФБУ «Рослесозащита» «Центр защиты леса в Тульской области». В ходе обследования выявлено внедрение в насаждения стволового вредителя ясеневой изумрудной златки.

Из-за насекомых древесная порода потеряла декоративность. Кроме того, зараженные ясени являются источниками насекомых для здоровых деревьев и представляют опасность для посетителей в связи с угрозой падения их вершин.

Елена Бутусова – Изумрудная златка — иноземный вредитель, который был занесен к нам из Московской области. Это летающее насекомое, которое в основном питается ясеневыми насаждениями. Оно весьма опасно. Выявить стволового вредителя под корой на ранних этапах заражения — невозможно. Питаться насекомое начинает с верхней части дерева. Чтобы сохранить лесной фонд Тульской области, зараженные деревья необходимо удалить, — рассказывает начальник отдела защиты леса и лесопатологического мониторинга филиала ФБУ «Центр защиты леса» в Тульской области Елена Бутусова.

Работы по удалению зараженных деревьев планируется начать в ноябре текущего года и закончить в феврале 2018-го.

Весь уничтоженный массив восстановят уже в следующем году. В Центральном парке высадят сортовые саженцы сосны обыкновенной, ели европейской, липы мелколистной, кленов разных сортов.

Юрий Панфилов – Центральный парк — сердце нашего города. Важно, что в осенне-зимний период все больные деревья будут удалены. Отмечу, что все здоровые деревья будут сохранены, — говорит министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов. — Разумеется, в весенне-осенний период 2018 года организуем работы по воспроизводству зеленого фонда. На данном участке планируется высадить не менее 1000 единиц деревьев и кустарников.