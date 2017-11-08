новости
новости
Регистрация
В Центральном парке Тулы удалят почти тысячу ясеней

В Центральном парке Тулы удалят почти тысячу ясеней

Деревья повреждены опасным вредителем – изумрудной златкой.

В Туле в Центральном парке им. П. П. Белоусова удалят 969 деревьев, которые повреждены изумрудной златкой. Это насекомое ведет скрытый образ жизни и весьма опасно для зеленых насаждений.

Зараженные деревья обнаружили во время планового лесопатологического обследования.

Андрей Журавлев

– Приоритетными задачами в нашей работе являются сохранение и восстановление зеленого фонда. За последние три года территориях парков было высажено более 22 000 деревьев, растений и кустарников различных пород. Тем не менее, дерево — это живой организм, на который оказывает влияние целый ряд различных антропогенных и природных факторов, — говорит директор ГУ ТО «Тульские парки» Андрей Журавлев. — На одном из участков Центрального парка были обнаружены усохшие ясени. Для выявления причин была приглашена специализированная организация — филиал ФБУ «Рослесозащита» «Центр защиты леса в Тульской области». В ходе обследования выявлено внедрение в насаждения стволового вредителя ясеневой изумрудной златки.

Из-за насекомых древесная порода потеряла декоративность. Кроме того, зараженные ясени являются источниками насекомых для здоровых деревьев и представляют опасность для посетителей в связи с угрозой падения их вершин.

Елена Бутусова

– Изумрудная златка — иноземный вредитель, который был занесен к нам из Московской области. Это летающее насекомое, которое в основном питается ясеневыми насаждениями. Оно весьма опасно. Выявить стволового вредителя под корой на ранних этапах заражения — невозможно. Питаться насекомое начинает с верхней части дерева. Чтобы сохранить лесной фонд Тульской области, зараженные деревья необходимо удалить, — рассказывает начальник отдела защиты леса и лесопатологического мониторинга филиала ФБУ «Центр защиты леса» в Тульской области Елена Бутусова.

Работы по удалению зараженных деревьев планируется начать в ноябре текущего года и закончить в феврале 2018-го.

Весь уничтоженный массив восстановят уже в следующем году. В Центральном парке высадят сортовые саженцы сосны обыкновенной, ели европейской, липы мелколистной, кленов разных сортов.

Юрий Панфилов

Юрий Панфилов

– Центральный парк — сердце нашего города. Важно, что в осенне-зимний период все больные деревья будут удалены. Отмечу, что все здоровые деревья будут сохранены, — говорит министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов. — Разумеется, в весенне-осенний период 2018 года организуем работы по воспроизводству зеленого фонда. На данном участке планируется высадить не менее 1000 единиц деревьев и кустарников.

Леонид Ивченко

– Очень важно, что решение о проведении работ по удалению заражённых деревьев принято своевременно. В нашей деятельности встречались случаи, когда больные деревья не удалялись и это приводило к ужасным последствиям. Например, ситуация с распространением короеда-типографа. В результате несвоевременного удаления очаги распространились сверх допустимых пределов. В данном случае «Тульские парки» поступили правильно и разумно. Лесной массив довольно быстро будет восстановлен. В среднем, при благоприятных условиях, дерево за год вырастает на 20 см, — говорит заместитель министра — директор департамента лесного хозяйства Леонид Ивченко.

 

Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 12:17 +2
Другие статьи по темам
Событие
удаление деревьев в центральном парке
Люди
Андрей ЖуравлевЕлена БутусоваЮрий ПанфиловЛеонид Ивченко
Место
ТулаЦентральный парк

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле на улице Первомайской на ребенка напал педофил
В Туле на улице Первомайской на ребенка напал педофил
В Туле на ул. Кирова водитель сбил пешехода на переходе и скрылся
В Туле на ул. Кирова водитель сбил пешехода на переходе и скрылся
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.