Сход поезда с рельсов в Тульской области: подробности

Фото ГУ МЧС России по Тульской области.

В составе поезда были цистерны с топливом.

Myslo сообщал, что ночью 6 октября в Воловском районе на 318-м километре перегона Малая Андреевка — Турдей сошел с рельсов грузовой поезд. По уточненной информации, ЧП произошло в 2.01.

В составе поезда было 52 вагона, в том числе цистерны с топливом, с рельсов сошли 24. В ходе происшествия опрокинулся тепловоз и секции грузового состава, груженного строительными материалами. Возгорания не произошло.

Погибших и пострадавших нет.

Звонок на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступил в 02.25. К месту происшествия направились оперативные группы Воловского пожарно-спасательного гарнизона, ЦУКС и Главного управления МЧС России по Тульской области.

Руководит действиями по ликвидации последствий начальник Главного управления МЧС России по Тульской области Владимир Кий.

На месте происшествия также работают восстановительные поезда станций Узловая-1 и Елец. В целях обеспечения безопасности прибыл пожарный поезд станции Узловая-1.

Как сообщает пресс-служба ОАО «РЖД», в связи со сходом временно приостановлено движение поездов на перегоне.

Железнодорожные поезда пускаются в обход зоны происшествия. Диспетчерский аппарат Московской железной дороги проработал альтернативный вариант движения поездов № 29 «Москва — Липецк» и № 49 «Санкт-Петербург — Кисловодск». Измененный маршрут отразится на графике движения составов.

В ОАО «РЖД» создан оперативный штаб для координации действий по ликвидации последствий происшествия.

Оперативную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).