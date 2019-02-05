Крушение грузового поезда в Тульской области: виновным признали оператора РЖД

В Москве состоялся суд над сотрудником Узловской дистанции пути за сход с рельсов локомотива и 24 вагонов. Причиненный ущерб составил более 50 млн рублей.

В столице суд вынес приговор в отношении оператора дефектоскопной тележки Узловской дистанции пути Анатолия Климова. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Дело о крушении поезда вели следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

Как установлено следствием и судом, оператор дефектоскопной тележки Узловской дистанции пути Климов, допустив преступную небрежность, ненадлежаще исполнил возложенные на него обязанности по техническому обслуживанию перегона станций «Малая Андреевка-Турдей» Московской железной дороги, в результате чего произошел сход секции локомотива и 24 вагонов грузового поезда № 3152. Причиненный ущерб составил более 50 млн рублей, который страховыми компаниями потерпевшим возмещен.

По результатам рассмотрения представления следователя об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления, к дисциплинарной ответственности привлечены 6 должностных лиц узловской дистанции пути — структурного подразделения Московской железной дороги, а также принят ряд организационных мер, направленных на недопущение повторения подобных случаев, а именно: закуплено новое техническое оборудование, увеличен штат специалистов, заменена часть рельс.

Приговором суда Климову назначено наказание в виде штрафа в размере 180 тыс. рублей.

Напомним, 6 октября 2017 года в 2.01 на двухпутном перегоне Малая Андреевка — Турдей в Тульской области произошел сход вагонов грузового поезда, в составе которого цистерны с топливом. В результате происшествия никто не пострадал.

Подробности происшествия в сюжете Myslo.