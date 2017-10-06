Туляки опубликовали петицию за открытие улицы Металлистов

Ситуация заключается в следующем! Городские власти (Тула) решили закрыть улицу Металлистов, в самом центре города, и сделать из нее пешеходную улицу.

Во-первых, там могут ходить пешеходы и в данный момент, во-вторых, данная улица является одной из важных связующих артерий между районами, то есть все потоки транспорта с Пролетарского района и с Новомосковского шоссе будут ехать через улицу Советскую, что приведет к тому, что центр погрязнет в пробках не только в час пик с 16:30 до 20.00, но и в обед, и утром там все будет стоять. В-третьих, на данной улице находятся субъекты бизнеса, например автосервис, что теперь делать его владельцам, если проезд к ним невозможен?! Это возмутительно! Прежде чем принимать такие решения, необходимо понимать, к каким последствиям это может привести и советоваться с жителями города.

Прошу поддержать и отменить решение о закрытии улицы».

Петицию подписали 58 человек за две недели. Люди оставляют комментарии к обращению: