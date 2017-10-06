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Туляки опубликовали петицию за открытие улицы Металлистов
Фото из архива Myslo.

Туляки опубликовали петицию за открытие улицы Металлистов

Инициаторы жалуются на пробки. Петицию подписали 58 человек.

На сайте change.org туляки выложили петицию с просьбой открыть улицу Металлистов для движения транспорта. Вот она:

«Верните улицу для движения автомобилей!

Ситуация заключается в следующем! Городские власти (Тула) решили закрыть улицу Металлистов, в самом центре города, и сделать из нее пешеходную улицу.

Во-первых, там могут ходить пешеходы и в данный момент, во-вторых, данная улица является одной из важных связующих артерий между районами, то есть все потоки транспорта с Пролетарского района и с Новомосковского шоссе будут ехать через улицу Советскую, что приведет к тому, что центр погрязнет в пробках не только в час пик с 16:30 до 20.00, но и в обед, и утром там все будет стоять. В-третьих, на данной улице находятся субъекты бизнеса, например автосервис, что теперь делать его владельцам, если проезд к ним невозможен?! Это возмутительно! Прежде чем принимать такие решения, необходимо понимать, к каким последствиям это может привести и советоваться с жителями города.

Прошу поддержать и отменить решение о закрытии улицы».

Петицию подписали 58 человек за две недели. Люди оставляют комментарии к обращению:

 

сегодня, в 09:29 +12
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