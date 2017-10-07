В Воловском районе ликвидировали последствия крушения поезда
Железнодорожники восстановили около 250 метров поврежденного железнодорожного полотна.
После пропуска пробных технических составов дано разрешение на движение пассажирских поездов.
В 4:36 для движения поездов был открыт второй главный путь. Поезда на этом участке следуют в оба направления в штатном режиме.
Напомним, 6 октября в 2.01 на двухпутном перегоне Малая Андреевка – Турдей в Тульской области произошел сход вагонов грузового поезда, в составе которого цистерны с топливом.
В составе поезда было 52 вагона, в том числе цистерны с топливом, с рельсов сошли 24.
Другие статьи по темам
Событие
Место