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В Воловском районе ликвидировали последствия крушения поезда

В Воловском районе ликвидировали последствия крушения поезда

Железнодорожники восстановили около 250 метров поврежденного железнодорожного полотна.

После пропуска пробных технических составов дано разрешение на движение пассажирских поездов.

В 4:36 для движения поездов был открыт второй главный путь. Поезда на этом участке следуют в оба направления в штатном режиме.

Напомним, 6 октября в 2.01 на двухпутном перегоне Малая Андреевка – Турдей в Тульской области произошел сход вагонов грузового поезда, в составе которого цистерны с топливом.

В составе поезда было 52 вагона, в том числе цистерны с топливом, с рельсов сошли 24.

сегодня, в 13:11 +1
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