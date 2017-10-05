Погода в Туле 6 октября: дождь, холод и порывистый ветер

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в регионе ожидается облачность. Ночью небольшие, местами умеренные осадки. Днём дождь (по данным сайта Метеоинфо до 10 мм).

Ветер южной четверти 6-11 м/с, днём местами порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью – от +4 до +9, днём чуть теплее – до 12 градусов тепла. Атмосферное давление низкое – 730-735 мм рт. ст.