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Погода в Туле 6 октября: дождь, холод и порывистый ветер

Погода в Туле 6 октября: дождь, холод и порывистый ветер

Синоптики обещают облачность и низкое атмосферное давление.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в регионе ожидается облачность. Ночью небольшие, местами умеренные осадки. Днём дождь (по данным сайта Метеоинфо до 10 мм).

Ветер южной четверти 6-11 м/с, днём местами порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью – от +4 до +9,  днём чуть теплее – до 12 градусов тепла. Атмосферное давление низкое – 730-735 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 08:00 +2
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