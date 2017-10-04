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Туляки жалуются на отсутствие отопления в домах
Фото Дмитрия Дзюбина.

Туляки жалуются на отсутствие отопления в домах

По словам наших читателей, они не могут дозвониться на телефоны горячих линий.

Целый день сегодня, 4 октября, в редакцию Myslo звонят возмущенные туляки. Они сообщают, что в их домах до сих пор нет тепла. По словам читателей, дозвониться по номерам горячих линий целая проблема — там всё время занято.

Публикуем адреса, которые нам называли жители:

  • ул. Кутузова, 8
  • ул. Ползунова, 7
  • ул. Кирова, 198-б
  • ул. Вильямса, 14, 18
  • ул. Щегловская Засека, 17
  • ул. Макара Мазая, 20
  • ул. Кутузова, 41, корп. 2
  • ул. Академика Павлова, 1-в
  • ул. Набережная Дрейера, 56
  • проспект Ленина, 145
  • Косая Гора, ул. Генерала Горшкова, 14

Сотрудники управления по городскому хозяйству администрации города совместно с сотрудниками главных управлений по территориальным округам и представителями УК обходят многоквартирные дома, в которых наблюдаются нарушения подачи отопления. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тулы.

На данный момент в городе осуществляют подачу тепла 179 котельных (100%): теплом обеспечены 127 школ (100%), 30 медицинских учреждений (100%), 134 детских учреждения (100%).

Тепло от котельных подается в 3070 домов. Управляющие компании и коммунальные организации в десятидневный срок обязаны наладить системы теплоснабжения данных многоквартирных домов.

 

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