Под Тулой в массовом ДТП пострадали два человека

Фото УГИБДД по Тульской области и из соцсетей.

21 сентября в 15.50 на 85-м километре автодороги «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» 39-летний водитель автомобиля «МАН» врезался в ГАЗ-330202, который следом столкнулся с HOWO. После этого МАН врезался в ВАЗ-21214.

В аварии пострадали 47-летняя пассажирка ВАЗа (женщину госпитализировали с телесными травмами) и 25-летний пассажир ГАЗа (после оказания медицинской помощи был отпущен домой).