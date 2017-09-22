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Под Тулой в массовом ДТП пострадали два человека
Фото УГИБДД по Тульской области и из соцсетей.

Под Тулой в массовом ДТП пострадали два человека

Все обстоятельства уточняются.

21 сентября в 15.50 на 85-м километре автодороги «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» 39-летний водитель автомобиля «МАН» врезался в ГАЗ-330202, который следом столкнулся с HOWO. После этого МАН врезался в ВАЗ-21214.

В аварии пострадали 47-летняя пассажирка ВАЗа (женщину госпитализировали с телесными травмами) и 25-летний пассажир ГАЗа (после оказания медицинской помощи был отпущен домой).

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:06 0
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