Знакомьтесь: самые талантливые и дружные семьи Тулы!

Фото Алексея Пирязева.

«Я-семья-Россия» — праздник, свободный от пафоса и нездоровой конкуренции. Здесь все по-домашнему: испытания, концертная программа, атмосфера… Кажется, что ты попал не на городское мероприятие, а на долгожданную встречу добрых друзей. Неподдельные эмоции!

В этом году в товарищеской «битве» встретились четыре тульские семьи — Фомичевы, Якунины, Фененко и Лосевы. Им предстояло пройти три испытания.

– Первое — творческий конкурс. Здесь от участников требуется максимум сплоченности: ведь им предстоит удивить жюри талантами, объединяющими всю семью, — говорит организатор Мария Дронова. — Второе задание — видеопрезентация. Всего за несколько минут команды должны рассказать о своей жизни, ценностях, увлечениях. А на третьем, интеллектуальном, конкурсе их ждет игра-пантомима — «Крокодил». Я уверена: все успешно справятся с тремя этапами. Ведь уже четыре года подряд на мероприятие приходят семьи, которые я могу назвать образцовыми. Для таких людей я и придумывала конкурс «Я-семья-Россия». Для них, как и для меня, семья — самое важное в жизни.

Трудностей, и правда, не было. Приветливая публика встречала творческие номера бурными овациями, что придавало уверенности не только взрослым, но и самым маленьким участникам.

Якуниным это ощущение знакомо: в прошлом году они уже показывали свои таланты на сцене молодежного центра «Родина».

В этот раз их творческий номер — танец на пуантах.

– У нас три девочки — Ксюша, Катя и Маша, — говорит Марина. — Я в шутку называю себя 3D-мамой. Вопреки представлениям, растить троих леди нетрудно. Ведь они — это вся моя жизнь. Мы — активная семья и стараемся участвовать во всех городских мероприятиях. В прошлом году на этом конкурсе мы показывали миниатюру — старшая дочка рассказывала стих о том, как она простила младшую сестренку. Это было безумно трогательно! В этот раз мы решили не уходить от душевного исполнения и подготовили танец на пуантах.

А вот семья Фененко выбрала другой жанр — лирику.

– Это стихотворение мы писали всей семьей, — говорит Елена Фененко. — Но это не просто произведение. Это, скорее, призыв к добрым делам. Дело в том, что у нашего семейства есть хорошая традиция — сажать деревья в честь каждого праздника, будь то Новый год, свадьба, день рождения или 8 Марта. Мы хотим привить ее другим. А сделать это через стихотворные строки гораздо легче!

Семья Фомичевых представила экспериментальную танцевальную постановку в этническом стиле.

А Лосевы — песню. Кроме того, семья привезла из родного Тепло-Огаревского района свои поделки — расшитые бисером картины, иконы, самодельные куклы и рисунки.

– Мы занимаемся многими видами творчества. И каждый член семьи делает что-то полезное: танцует, поет, вышивает крючком, плетет из бисера, — говорит Елена Лосева. — После таких занятий радуется душа. Здорово, что можно показать наши достижения на городских конкурсах!

Второе задание — видеопрезентация — приятно удивило жюри. Ведь увиденное показало: семьи не пытались выделиться профессиональной съемкой, а представили отрывки из реальной жизни, полной настоящих чувств и эмоций.

Эти кадры намного ценнее постановочных.

С третьим, финальным, конкурсом все справились на ура.

Каждая команда отгадала по четыре зашифрованных слова. Без подарков не ушел никто: семьям-участникам вручили ценные призы и памятные дипломы.