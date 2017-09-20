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В Алексине вынесли приговор «черному риэлтору»
Фото Дмитрия Дзюбина.

В Алексине вынесли приговор «черному риэлтору»

Суд вынес приговор по делу алексинского специалиста по недвижимости Алины Талашко. Myslo побывал в зале суда.

20 сентября завершено рассмотрение уголовного дела по двум эпизодам преступной деятельности алексинского риэлтора Алины Талашко. Ее обвиняли в мошенничестве с квартирой, а также в пособничестве при махинации в сфере страхования (ст. 159 ч. 3, 33 ч. 5, ст. 159.5 УК РФ).

По совокупности преступлений женщина получила 2 года 6 месяцев лишения свободы. Также суд обязал риэлтора выплатить потерпевшей похищенные деньги в размере 1 миллион рублей.

С июня этого года 34-летняя Алина Талашко, владелица агентства недвижимости «Адрес» в Алексине, содержится под стражей. К слову, срок содержания под стражей зачтется ей при исчислении общего срока наказания.

Myslo публиковал большое расследование о деятельности этого риэлтора. Подробности — по ссылке.

Эпизод о квартирном мошенничестве

В 2013 году житель Алексина Александр Мальцев решил приватизировать и продать трехкомнатную квартиру. Обратился за помощью в агентство «Советник».

Риэлтор Алина Талашко и ее напарница взялись за оформление приватизации с тем условием, что после приватизации Мальцев выставит квартиру на продажу через их агентство и уже после сделки рассчитается с ними за услуги. Мальцев дал риэлторам доверенность на продажу жилья.

В начале августа 2013 года Мальцев попал под суд за хулиганство и оказался в СИЗО. Был осужден и вышел на свободу лишь в июне 2015 года.

Александр Мальцев

– Уже находясь в заключении, я узнал, что мою квартиру продали какой-то женщине без моего ведома. Талашко лично приезжала ко мне на свидание, обещала купить мне другое жилье, когда я освобожусь, просила не заявлять в полицию.

 

 

После освобождения Мальцеву удалось отсудить квартиру: во время сделки он сидел в колонии и не мог подписывать никаких документов.

Экспертиза показала: от имени Мальцева бумаги подписывала риэлтор Талашко.

Уголовное дело по квартирному мошенничеству возбудили по заявлению покупательницы квартиры Лидии Карпенко: она отдала миллион рублей, но осталась без крыши над головой и без денег. К слову, пожилая женщина съехала из квартиры лишь в марте 2017 года.

Следствие тянулось очень долго. Все завертелось только этим летом.

На следствии и в суде Талашко призналась, что «состеклила» подпись Мальцева на договоре, чтобы присвоить себе деньги покупательницы. На полученный в ходе мошенничества миллион рублей она купила участки земли в деревне Хатманово (район Бунырево). Правда, оформила их на знакомого, а не на себя. Видимо, боялась приставов: по данным базы исполнительных производств на риэлторе «висят» крупные долги по гражданским делам (подробная информация об этом есть в нашем расследовании).

– После того, что случилось, моя мать стала инвалидом: у нее случился инсульт на почве переживаний, половина тела обездвижена, — рассказывает сын пострадавшей. — Мы будем подавать в суд в гражданском порядке, чтобы провести экспертизу ее здоровья и будем требовать с подсудимой возмещения вреда.

К слову, на суде озвучили, что Талашко раскаялась, сотрудничала со следствием, полностью признала вину. А в подтверждение попыток загладить ущерб перед потерпевшими предоставила квиток о переводе в пользу Карпенко 15 тысяч рублей. Суд это не впечатлило.

Поскольку Талашко подтвердила, что участки в Хатманово, купленные на украденный у Карпенко миллион, действительно принадлежат ей, землю арестовали. Так что у пострадавшей женщины есть шанс вернуть свои деньги с помощью приставов.

 

Эпизод о страховании

Вместе с Алиной Талашко на скамье подсудимых еще три человека: бывший страховой агент компании «Росгосстрах» и семейная пара, которая получила страховку мошенническим путем.

53-летняя Оксана Чеснова и ее 55-летний супруг признаны виновными в совершении покушения на мошенничество в сфере страхования группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159.5 УК РФ).

55-летняя женщина — страховой агент — в совершении аналогичного преступления с использованием своего служебного положения.

Следствием и судом установлено, что 7 августа 2016 года в Алексине в частном доме произошел пожар. Оксана Чеснова обратилась за помощью к своей знакомой Алине Талашко, которая, в свою очередь, свела их со страховым агентом. Идея заключалась в том, чтобы оформить страховку на дом задним числом.

Что и было сделано. Договор страхования оформили 4-м агуста 2016 года, за три дня до пожара. При составлении договора страховой агент, не выезжая на место, со слов Талашко, оценила дом по максимально возможной ставке.

Супруги Чесновы получили страховую выплату в размере около 800 тысяч рублей.

Незаконность заключенного договора страхования сгоревшего дома выявилась после того, как собственники дома посчитали выплаченную им сумму недостаточной и обратились с жалобой в «Росгосстрах» за большей суммой страховой выплаты.

Приговором суда супругам назначено наказание в виде штрафа в размере по 400 тысяч рублей каждому, страховому агенту — в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей.

Приговор в законную силу пока не вступил.

В ходе предварительного следствия в целях обеспечения исполнения приговора суда и возмещения причиненного преступлением ущерба по ходатайству следователя был наложен арест на имущество обвиняемых стоимостью около 9 миллионов рублей.

 

Когда Myslo работал по этому делу, нам стали известны и другие факты афер. Правда, по ним никакого расследования не проводилось. Возможно, теперь, после суда, они всплывут наружу.

Алексинские правоохранители готовы принять заявления о преступлениях и провести по ним проверки.

Расследование Myslo о «черных риэлторах» читайте здесь.

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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 17:15 +3
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