«Плотницкая слобода» приглашает на праздник тульского резного наличника

26 сентября 2017 года с 14.00 до 17.00 на территории этнодвора «Тульский Левша» пройдет «Праздник тульского резного наличника на ремесленных улицах». Он будет посвящен открытию новой выставочной интерактивной площадки «Плотницкая слобода».

Гости праздника окажутся в импровизированных ремесленных слободах: плотницкой, кузнечной, гончарной и ткацкой. На интерактивных площадках своими секретами поделятся настоящие мастера. Зрители смогут принять участие в мастер-классах: слепить из бесформенного куска глины игрушку, взять в руки кисти и палитру, создать обережную фоторамку, сделать деревянную игрушку или «куклу-стригушку». А самые сильные попробуют себя в кузнечном деле!

В программе праздника:

«Живой вернисаж» работ-победителей областного конкурса рисунков «Деревянное Отечество», поэтическая композиция лучших историй о деревянных домах «Эта улица мне знакома»;

выставка тульских наличников «На улице Резной», где будут представлены подлинные наличники прошлых столетий, в элементах которых встречаются символы-обереги, а также реконструкции и фотографии старинных наличников, сохранивших свое былое величие;

дефиле-демонстрация работ белевских мастериц «Кружевокружение», которое достойно мировых подиумов и удивит самых взыскательных модниц;

квест «Секрет Левши», в ходе которого все желающие познакомятся с основами традиционных ремесел;

театрализованные забавы, потехи, сказки-присказки для детей — то, что нужно, чтобы рассмешить самого серьезного ребенка;

выступления лучших фольклорных коллективов Тульской области.

Тех, кто давно мечтал о фото с оттенком винтажности и романтики, ждут фотозоны, оформленные в традиционном стиле.

Приятным дополнением станет ароматный чай из самовара, тульские сладости в «Харчевном ряду» и ярмарка-продажа изделий мастеров народного творчества.

Праздник пройдет на территории этнодвора «Тульский Левша» по адресу: ул. 9 Мая, 1-а, 1-б.