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«Плотницкая слобода» приглашает на праздник тульского резного наличника

«Плотницкая слобода» приглашает на праздник тульского резного наличника

Новая интерактивная площадка откроется 26 сентября на территории этнодвора «Тульский Левша».

26 сентября 2017 года с 14.00 до 17.00 на территории этнодвора «Тульский Левша» пройдет «Праздник тульского резного наличника на ремесленных улицах». Он будет посвящен открытию новой выставочной интерактивной площадки «Плотницкая слобода».

Гости праздника окажутся в импровизированных ремесленных слободах: плотницкой, кузнечной, гончарной и ткацкой. На интерактивных площадках своими секретами поделятся настоящие мастера. Зрители смогут принять участие в мастер-классах: слепить из бесформенного куска глины игрушку, взять в руки кисти и палитру, создать обережную фоторамку, сделать деревянную игрушку или «куклу-стригушку». А самые сильные попробуют себя в кузнечном деле!

В программе праздника:

  • «Живой вернисаж» работ-победителей областного конкурса рисунков «Деревянное Отечество», поэтическая композиция лучших историй о деревянных домах «Эта улица мне знакома»;
  • выставка тульских наличников «На улице Резной», где будут представлены подлинные наличники прошлых столетий, в элементах которых встречаются символы-обереги, а также реконструкции и фотографии старинных наличников, сохранивших свое былое величие;
  • дефиле-демонстрация работ белевских мастериц «Кружевокружение», которое достойно мировых подиумов и удивит самых взыскательных модниц;
  • квест «Секрет Левши», в ходе которого все желающие познакомятся с основами традиционных ремесел;
  • театрализованные забавы, потехи, сказки-присказки для детей — то, что нужно, чтобы рассмешить самого серьезного ребенка;
  • выступления лучших фольклорных коллективов Тульской области.

Тех, кто давно мечтал о фото с оттенком винтажности и романтики, ждут фотозоны, оформленные в традиционном стиле.

Приятным дополнением станет ароматный чай из самовара, тульские сладости в «Харчевном ряду» и ярмарка-продажа изделий мастеров народного творчества.

Праздник пройдет на территории этнодвора «Тульский Левша» по адресу:  ул. 9 Мая, 1-а, 1-б.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:34 0
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