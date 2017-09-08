Фото: пресс-служба МЧС по Тульской области
Водоснабжение в Киреевске полностью восстановлено
Причиной коммунальной аварии стал прорыв трубопровода.
Как мы сообщали ранее, сегодня, 8 сентября, в 14.35 на пульт дежурного Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тульской области поступила информация о нарушении водоснабжения в городе Киреевске.
Без воды остались 1987 домов с общим числом жителей более 20000 человек.
По предварительной информации, причина коммунальной аварии – повреждение трубопровода диаметром 300 мм.
Сейчас водоснабжение полностью восстановлено.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекались 3 человека и 1 единица техники.
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