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Водоснабжение в Киреевске полностью восстановлено
Фото: пресс-служба МЧС по Тульской области

Водоснабжение в Киреевске полностью восстановлено

Причиной коммунальной аварии стал прорыв трубопровода.

Как мы сообщали ранее, сегодня, 8 сентября, в 14.35 на пульт дежурного Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тульской области поступила информация о нарушении водоснабжения в городе Киреевске.

Без воды остались 1987 домов с общим числом жителей более 20000 человек.

По предварительной информации, причина коммунальной аварии – повреждение трубопровода диаметром 300 мм.
Сейчас водоснабжение полностью восстановлено.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекались 3 человека и 1 единица техники.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:16 +1
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Место
КиреевскТульская область

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