Водоснабжение в Киреевске полностью восстановлено

Фото: пресс-служба МЧС по Тульской области

Как мы сообщали ранее, сегодня, 8 сентября, в 14.35 на пульт дежурного Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тульской области поступила информация о нарушении водоснабжения в городе Киреевске.

Без воды остались 1987 домов с общим числом жителей более 20000 человек.

По предварительной информации, причина коммунальной аварии – повреждение трубопровода диаметром 300 мм.

Сейчас водоснабжение полностью восстановлено.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекались 3 человека и 1 единица техники.