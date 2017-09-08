Фото: krugozor.ru

В Ясной Поляне пройдет первенство по летнему троеборью лыжников-гонщиков. В программу соревнований вошли тройной прыжок с места, отжимание в упоре лежа и легкоатлетический кросс.

Побороться за первые места в разных возрастных категориях смогут как профессиональные спортсмены, так и любители.

Сбор участников начнется в 10.00 на стоянке музея-усадьбы, заявки на участие в первенстве будут приниматься до 10.30 на поле около полевых ворот усадьбы, которые располагаются в стороне от центрального входа, напротив автостоянки.

Первый этап соревнований начнется в 11.00. Спортсмены покажут себя в двух дисциплинах: тройном прыжке с места и в отжимании в упоре лежа.

В 12.30 состоится общий старт участников легкоатлетического кросса.

Для победителей соревнований организаторы подготовили медали, грамоты и ценные призы.

Подробнее о соревнованиях здесь.