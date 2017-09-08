Фото Алексея Пирязева.

Праздник прошел 7 сентября на площади перед Городским концертным залом.

7 сентября Советский округ Тулы отметил свое 40-летие. На площади возле Городского концертного зала прошел праздник «Всё по-советски».

Выставка ретро-вещей перенесла гостей праздника в минувшую эпоху. Здесь были представлены предметы быта советских времен. Жители округа увидели фотографии советской Тулы, «Советские плакаты», «Актеров советского кино». Большую часть экспонатов на праздник приносили простые туляки.

На советские деньги гости праздника смогли купить мороженое, пирожки и квас.

В рамках праздника состоялось чествование семейных пар, отметивших 50-летие совместной жизни.

В честь 40-летия округа в небо взмыли 40 воздушных шаров.

Хореографы для всех желающих устроили мастер-классы по танцам поколения 60-х.

На импровизированной сцене звучали песни советской эпохи.

Завершился праздник на танцплощадке, где выступили легендарные ВИА «Фанты».