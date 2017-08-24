Истязания ребенка в Киреевском районе: девочке окажут помощь психологи

После статьи на Myslo об истязаниях 5-летней девочки тему подхватили и другие региональные СМИ, а затем и федеральные. История получила большой общественный резонанс.

– Сразу после вашей статьи мне позвонили из Киреевска, предложили помощь психолога, – рассказывает Светлана, мама пострадавшей девочки. – А на следующий день предложили поместить Дашу в реабилитационный центр в Тулу, чтобы обследовать и помочь. Мы согласились. Я буду с ней рядом, Даша тоже согласна.

Напомним, в начале августа в поселке Шварцевский Киреевского района случилось ЧП. Четверо местных детей от 7 до 12 лет затащили 5-летнюю Дашу в разрушенный подвал, связав ей руки и ноги. Девочку били, кусали, бросали в неё камни.

А чтобы девочка не кричала, заткнули носками рот.

На видео пострадавшая Даша (слева) и ее подруга, ставшая свидетелем истязания, рассказывают, что случилось:

Как рассказала Myslo пострадавшая девочка, дети обвинили ее в том, что она проколола им колесо велосипеда. Заводила всех 10-летняя Тоня. Все случилось в полуразрушенном подвале местного клуба, куда имеется свободный доступ с улицы.

По словам Даши, в подвале ей связали и ноги, она сидела на земле. По указанию 10-летней Тони, ее били, кидали камни прямо в голые ноги, больно кусали за руки.

– Тоня заставляла других кусать меня и сама кусала. Было очень больно! Я плакала...







Даша рассказывает, что Тоня науськивала одного из мальчишек, чтобы он разбил бутылку. «Мы ей сейчас вены порежем и живот распорем!» – угрожала девочка.

– Хорошо, что вовремя появилась моя сестра. Она спасла меня.

– Я была в ужасе, – говорит мама Даши Светлана. – Рука распухла, Даша была в шоке! Откуда такая жестокость у 10-летней девочки? Руки связать, живот вспороть, кусать...

Руководитель пресс-службы Андрей Ярцев:

Андрей Ярцев – Сотрудники полиции провели проверку по этому случаю. В возбуждении уголовного дела отказано, так как эти дети не достигли возраста уголовной ответственности. Все материалы были переданы в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия дальнейшего решения о применении мер воспитательного характера.

Вслед за полицией проверку начал и следственный комитет. А местная прокуратура отменила постановление полиции об отказе в возбуждении дела, решив, что проверка проведена не в полном объеме.

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