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Истязание 5-летнего ребенка в Тульской области: прокуратура отменила отказной материал

Истязание 5-летнего ребенка в Тульской области: прокуратура отменила отказной материал

Прокуратура отменила отказ от возбуждения уголовного дела, вынесенный органами дознания ОМВД России по Киреевскому району.

Киреевская межрайонная прокуратура по факту публикации статьи на портале Myslo о том, что в подвале поселка Шварцевский Киреевского района дети пытали пятилетнюю девочку, начала проверку.

Ее цель – дать оценку работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений Киреевского района, а также эффективности проводимой профилактической работы с неблагополучными семьями. 

На данный момент ведомство изучило материалы проверки, проведенной органом дознания ОМВД России по Киреевскому району по заявлению матери девочки, поступившему 12 августа, и пришло к выводу, что проверка  проведена поверхностно.

По сведениям прокуратуры, до настоящего времени не установлена степень тяжести вреда здоровью причиненного пострадавшему ребенку, не опрошены очевидцы, свидетели и участники данного происшествия.

Принятое органами дознания ОМВД России по Киреевскому району процессуальное решение об отказе в возбуждении уголовного дела 22 августа отменено Киреевской прокуратурой, материал направлен в ОМВД России по Киреевскому району для проведения дополнительной проверки.

Ход ее Киреевский межрайонный прокурор взял на личный контроль.

Напомним, доследственную проверку случая организовали и следователи. Статья – п. «г», п. «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ (причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями в отношении заведомо несовершеннолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, группой лиц). 

Проверку следователи начали после статьи на портале Myslo о том, что в подвале поселка Шварцевский Киреевского района дети пытали пятилетнюю девочку.

Выяснилось, что «авторы» издевательств — четверо детей. «Главарем» у них была 10-летняя Тоня.

– Мы гуляли все вместе недалеко от клуба. Потом кто-то сказал, что я проколола колесо на велосипеде, хотя это не я сделала... Но Тоня сказала, что сейчас со мной будут разбираться. Она завязала мне руки и отвела в развалины подвала, в темноту. Всем другим детям она велела, чтобы помогали ей. Я испугалась очень! – рассказала пострадавшая Даша корреспондентам Myslo.

По словам Даши, в подвале ей связали и ноги, били, кидали камни прямо в голые ноги, кусали за руки.

Подробности истории здесь.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 10:46 0
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издевательства над ребенкомистязания

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