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Под Новомосковском «семерка» врезалась в грузовик
Фото УГИБДД по Тульской области.

Под Новомосковском «семерка» врезалась в грузовик

Водителя ВАЗ-2107 увезли в больницу с телесными травмами.

23 августа в 23.00 на 199-м км автодороги «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» (Новомосковский район) произошло ДТП. 33-летний водитель «семерки» на перекрестке неравнозначных дорог не уступил автомобилю «Скания», который двигался по главной дороге, и столкнулся с ним.

В аварии пострадал водитель легковушки. С телесными травмами его увезли в больницу. Об этом сообщили в УГИБДД по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:58 0
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