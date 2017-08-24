Под Новомосковском «семерка» врезалась в грузовик

Фото УГИБДД по Тульской области.

23 августа в 23.00 на 199-м км автодороги «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» (Новомосковский район) произошло ДТП. 33-летний водитель «семерки» на перекрестке неравнозначных дорог не уступил автомобилю «Скания», который двигался по главной дороге, и столкнулся с ним.

В аварии пострадал водитель легковушки. С телесными травмами его увезли в больницу. Об этом сообщили в УГИБДД по Тульской области.