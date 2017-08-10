Ольге Максимовой из Суворова требуется помощь: у нее редкое заболевание легких

Лимфангиолейомиоматоз – заболевание редкое. По сути, это рост гладкомышечных клеток повсеместно в легких, легочных и лимфатических сосудах и плевре. Функция легких ослабевает в 2-3 раза быстрее, чем у здоровых людей. В России такой диагноз зарегистрирован всего лишь у 50 человек.

У Ольги его обнаружили около года назад.

Одышка, кашель, боль в груди, постоянная усталость, потеря памяти – эти симптомы сопровождают женщину каждый день. Каких только специалистов не посещала Ольга: целый год она ездит по тульским и московским врачам. На одном из последних приемов женщину предупредили: без специального приспособления для дыхания ей не пережить следующую зиму. Счет идет на дни.

Это приспособление – кислородный концентратор. С его помощью в организм женщины будет поступать необходимое количество кислорода. Стоимость устройства – около ста тысяч рублей. Таких денег у женщины нет: ее небольшая пенсия уходит на лекарства. Кислородный концентратор с большой интенсивностью воздушного потока поможет продлить дни ее жизни.

Несмотря на неутешительные прогнозы, Ольга не отчаивается. Совсем недавно она открыла для себя социальное служение. Женщина работает в Воскресной школе Суворовского храма, где обучает детей рукоделию и кулинарии. Давайте вернём Ольге способность дышать полной грудью и помогать подрастающему поколению!

Сбором средств занимается благотворительный фонд «География добра».

Перечислить деньги можно, отправив СМС на номер 7522 со словом ЖИТЬ (пробел) 100 (или любая другая сумма пожертвования).

Перечисленные вами средства попадают на расчетный счет благотворительного фонда. Как только они поступят, на странице заявки изменится количество собранных денег.