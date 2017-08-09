Местные жители об убийстве в Барсуках: «Мать не выдержала побоев и издевательств сына!»

Myslo узнал подробности жизни семьи из поселка Барсуки, в которой произошло убийство.

О том, что случилось, теперь судачит весь поселок. Эту семью там хорошо знали. Передавая друг другу сообщение об аресте соседки, каждый восклицал: «Как же жалко!» Но сожалели люди не об убитом.

– Она просто не выдержала, – рассказывает одна из соседок. – Он же бил и ее, и свою жену, едва ли не каждый день. Пил безбожно! Марина (подозреваемая. – Прим. авт.) даже в больницу попадала после его побоев. Они постоянно участкового вызывали. Возле их дома полицейская машина частенько стояла. Домой иду, вижу машину, думаю, опять беда у них...

По словам жителей Барсуков, погибший был сложным человеком. В армии попал в дисбат, на «гражданке» пил и избивал своих женщин – мать и жену.

Руслан был женат, 7 месяцев назад в семье родилась дочка. Знакомые семьи говорят, что обеспечивала всех 53-летняя Марина. Невестка находилась в декретном отпуске. Муж едва ли не каждый день заставлял жену покупать ему самогон.

По словам местных, погибший избивал и мать, и жену. А незадолго до убийства, во время очередного скандала, даже пытался вырвать из рук жены девочку. Испугавшись за ребенка, супруга ушла.

По версии следствия, 20 мая вечером Руслан снова был пьян. Он требовал у матери, чтобы та уговорила его жену вернуться. Соседи говорят, что Марина испугалась за внучку – как бы тиран чего-нибудь с нею не сделал. К тому же она знала, что невестке тоже крепко достанется, и отказалась помогать сыну.

Руслан не на шутку разозлился. Произошла потасовка, в ходе которой мать схватила молоток и несколько раз ударила им сына... Когда поняла, что тот не дышит, очень испугалась и решила спрятать тело.

– Когда мы узнали, что случилось на самом деле, очень пожалели Марину, – рассказывает знакомая задержанной. – Лучше бы она сразу призналась в том, что случилось. Так было бы лучше! Но и сейчас, я думаю, следствие во всем разберется и суд встанет на ее сторону. Что же это получается, мучил всех он, а под суд идти ей?! Так быть не должно. Надеемся, ее не арестуют, она этого не заслуживает!

Напомним, сегодня органы полиции и следствия распространили информацию о раскрытом убийстве в поселке Барсуки: 53-летняя женщина была задержана за убийство своего сына.