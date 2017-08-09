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Подробности убийства в Барсуках под Тулой: мать тащила тело сына к яме на одеяле

Подробности убийства в Барсуках под Тулой: мать тащила тело сына к яме на одеяле

Жительница Барсуков подозревается в убийстве своего 32-летнего сына. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Следователи возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения 32-летнего жителя поселка Барсуки Ленинского района по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Версия следствия о том, что молодой человек погиб, подтвердилась.

Как уже сообщал Myslo, в результате следственных и оперативных мероприятий по подозрению в совершении убийства задержана 53-летняя мать пропавшего мужчины.

Она заявила о пропаже сына 21 мая 2017 года в правоохранительные органы и 14 июля 2017 года в следственные органы Следственного комитета Российской Федерации.

По версии следствия, 20 мая 2017 года вечером, обвиняемая находилась в своем доме, расположенном по ул. Толстого, поселка Барсуки Ленинского района Тульской области, совместно со своим 32-летним сыном, который употреблял спиртные напитки.

Когда сын попросил ее вернуть домой его супругу, которая вместе с ребенком ушла к своей матери из-за произошедшего между ними конфликта, женщина ответила отказом: она посчитала что в таком состоянии сын может избить свою жену.

В результате чего между матерью и сыном возникла потасовка, в ходе которой они вместе упали на пол.

Обвиняемая, найдя в ходе конфликта молоток, нанесла сыну несколько ударов в область головы. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

После чего обвиняемая, с целью скрыть следы преступления, взяла лопату и возле забора своего дома выкопала яму, куда в последствии положила тело своего сына, дотащив его до места на одеяле через «черный» ход своего дома. Затем закопала яму землей, положив сверху ветки деревьев.

На следующий день обвиняемая сообщила в правоохранительные органы о пропаже своего сына.


Мужчину искали полицейские и волонтеры.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу.

Сюжет: Убийство в Барсуках
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