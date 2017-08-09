Под Тулой мать закопала тело сына в мусоре и заявила полиции, что он пропал
По версии следствия, женщина убила сына молотком.
Сотрудниками полиции установлена 54-летняя жительница поселка Барсуки, которая подозревается в убийстве 33-летнего сына, совершенного почти три месяца назад.
По предварительной информации, в середине мая этого года женщина в результате внезапно возникшей ссоры, нанесла сыну удар молотком по голове, в результате чего он скончался.
С целью скрыть следы преступления, злоумышленница спрятала тело в специально выкопанной яме недалеко от дома в лесополосе, закидав его ветками и мусором.
21 мая 2017 года она сообщила в полицию о пропаже сына, будто бы накануне он ушёл из дома и не вернулся.
33-летнего мужчину искали в том числе и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».
В ходе проведенных оперативных мероприятий полицейским удалось изобличить женщину в совершенном преступлении. Во время дальнейшей работы тело мужчины было обнаружено в месте, которое указала подозреваемая.
В настоящее время по данному факту СУ