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Под Тулой мать закопала тело сына в мусоре и заявила полиции, что он пропал

Под Тулой мать закопала тело сына в мусоре и заявила полиции, что он пропал

По версии следствия, женщина убила сына молотком.

Сотрудниками полиции установлена 54-летняя жительница поселка Барсуки, которая подозревается в убийстве 33-летнего сына, совершенного почти три месяца назад.

По предварительной информации, в середине мая этого года женщина в результате внезапно возникшей ссоры, нанесла сыну удар молотком по голове, в результате чего он скончался.

С целью скрыть следы преступления, злоумышленница спрятала тело в специально выкопанной яме недалеко от дома в лесополосе, закидав его ветками и мусором.

21 мая 2017 года она сообщила в полицию о пропаже сына, будто бы накануне он ушёл из дома и не вернулся.


33-летнего мужчину искали в том числе и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

В ходе проведенных оперативных мероприятий полицейским удалось изобличить женщину в совершенном преступлении. Во время дальнейшей работы тело мужчины было обнаружено в месте, которое указала подозреваемая.

В настоящее время по данному факту СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

 

Сюжет: Убийство в Барсуках
Подробности убийства в Барсуках под Тулой: мать тащила тело сына к яме на одеяле
Дежурная часть
Подробности убийства в Барсуках под Тулой: мать тащила тело сына к яме на одеяле
сегодня, в 11:34, 26 1926 0
Автор: Юлия Королева, сегодня, в 11:06 +5
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