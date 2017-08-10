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Убийство в Барсуках: Тулячка, закопавшая труп сына, арестована
Фото 1tulatv.ru

Убийство в Барсуках: Тулячка, закопавшая труп сына, арестована

Суд санкционировал заключение под стражу 53-летней женщины.

Сегодня, 10 августа, суд Ленинского района Тульской области принял решение об аресте жительницы поселка Барсуки. Она обвиняется в убийстве собственного сына. 

Срок содержания под стражей пока два месяца – это первоначальный стандартный срок расследования. Если следствие не укладывается в сроки, их продлевают.

Напомним, вчера стало известно о семейной драме, произошедшей в поселке Барсуки под Тулой в мае этого года. 53-летнюю местную жительницу задержали по подозрению в убийстве ее 33-летнего сына.

По версии следствия, женщина в ходе ссоры убила сына молотком, спрятала труп и объявила сына в розыск. Правда раскрылась буквально на днях, женщина во всем призналась.

Соседи семьи утверждают, что 33-летний погибший пил и избивал мать. Следствие проверяют эти данные.

Подробности читайте в сюжете Myslo.

Сюжет: Убийство в Барсуках
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