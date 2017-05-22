Чтобы избежать уголовного наказания, житель Кимовска сбежал в Молдавию

На протяжении четырёх лет молодой человек находился в федеральном розыске. Теперь ему предстоит провести три года в колонии общего режима.

Кимовским городским судом за незаконное хранение наркотических средств в крупном размере без цели сбыта осужден 21-летний молодой человек. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В октябре 2013 года парень был задержан сотрудниками полиции около здания городской швейной фабрики. Во время личного досмотра у него было изъято два бумажных свертка со «спайсом», общим весом более 0,6 грамма, что является крупным размером.

Пытаясь избежать уголовной ответственности, имеющий двойное гражданство фигурант, выехал в Молдавию и был объявлен в федеральный розыск. Результатов это не дало, производство по уголовному делу пришлось приостановить.

Однако в начале марта 2017 парень был задержан сотрудниками пограничной службы при попытке пересечения российской границы. Уголовное дело было возобновлено и доведено до логического завершения.

Приговором суда молодому человеку назначено наказание в виде лишения свободы на три года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.