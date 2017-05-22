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В Туле 7-летняя девочка получила травму позвоночника на батуте
Фото Дмитрия Дзюбина.

В Туле 7-летняя девочка получила травму позвоночника на батуте

Посещение самого, казалось бы, безопасного аттракциона в парке окончилось для маленькой Вики корсетом и долгим больничным.

В редакцию портала Myslo обратилась Надежда Курлаева — мама девочки, получившей компрессионный перелом позвоночника на надувном аттракционе. Она рассказала, что это произошло 1 мая в Центральном парке имени Белоусова.

Вике в мае исполнилось семь лет, и на этот месяц у ее семьи были огромные планы — опробовать долгожданный велосипед, поучаствовать в танцевальном конкурсе в Москве, поехать в Евпаторию на отдых. Увы, велосипед пришлось вернуть в магазин, а от всех поездок отказаться. И все — из-за похода на батут.


Надежда Курлаева.

— Был праздник, на улице стояла прекрасная погода, и конечно, мы отправились в парк. Вика очень хотела на батут, она с прошлого лета упрашивала меня пустить её попрыгать. И если в том году я отказывалась, то сейчас решила — ей почти семь, а на батут даже четырехлеток пускают, что может случиться?..

Надежда взяла дочери два билета сразу, на 20 минут. Первые минут десять-пятнадцать Вика прыгала и веселилась, все было замечательно. А потом девочка решила скатиться с горки — и вдруг пропала из виду.


Вика.

— Я прыгала на батуте, потом скатилась по горке и ударилась спиной о надувную пальму. Было больно дышать и говорить, — рассказала Вика.

Надежде из-за высоких надувных бортиков не было видно ребенка, она слегка забеспокоилась, но и только.

Что может случиться на мягком надувном аттракционе?

Но когда мать увидела, что другие дети выходят, а Вики все нет, то забеспокоилась уже всерьез, начала звать дочку.

— Она не шла, а ползла к выходу. Я на нее смотрю, а она вся бледная, губы синие!.. Я испугалась, подхватила на руки, потащила на лавочку, спрашиваю — «Встать можешь?». Почему-то мне в тот момент казалось очень важным, чтобы она встала. Она вроде смогла подняться, но у меня все равно сердце было не на месте, я мужа вызвонила, повезли Вику в Ваныкинскую больницу.

Там-то и выяснилось, что ситуация куда серьезнее, чем можно было подумать: компрессионный перелом позвоночника. И если бы не своевременно обращение, все могло бы кончиться куда хуже, а так у девочки есть все шансы восстановиться.

Надежда уверена: это все из-за того, что на вторые десять минут на батут запустили детей лет тринадцати. Батут надули посильнее, чтобы он не проминался под более тяжелыми подростками, и пальма, которая должна быть мягкой и легко проминаться под рукой, сделалась твердой, почти как настоящее дерево.

Надежда держится бодро, выполняет все рекомендации врачей, но выздоровление дочери — это не все, чего она хочет добиться.

— В первую очередь я хочу предупредить других родителей: будьте осторожны, даже такой, казалось бы невинный аттракцион может быть опасен. Моя Вика знала, что нельзя кататься с горки вперед головой, что нужно следить, чтобы не попасть под ноги другим детям, и все равно пострадала.

А еще Надежда хочет найти свидетелей случившегося, потому что в ходе разбирательства с администрацией аттракциона и парка выяснилось, что им теперь еще нужно доказать, что девочка пострадала именно на батуте. Она уже направила обращения в прокуратуру, Роспотребнадзор, Следственный комитет и в другие инстанции, но пока результатов нет.

— У нас есть чеки с аттракциона, есть выписка из больницы, где четко написано, где именно Вика пострадала. Но администратор, отвечающая за батут, заявила мне, что у них все по нормам. И ведь в тот же день был еще мальчик, лет двенадцати, сломавший на том же батуте ногу, но им тоже сказали, что он сам виноват.

Девочке пришлось провести две недели в больнице. Кроме того, сейчас ей почти нельзя вставать — только в туалет и чтобы покушать. Весь день она лежит в специальном корсете, и только 1 июля ей разрешат начать садиться.


В этом корсете Вика проводит весь день.

Восстановление займет не меньше восьми месяцев, но что огорчает Вику больше всего — на ближайшие полтора года ей придется забыть о балете.

— Она очень любит танцевать, — говорит мама, и Вика охотно подтверждает. — Занимается с четырех лет.

Подтверждают это и награды, и то, что в несостоявшейся поездке в Москву Вика должна была танцевать в центре ансамбля, куда ставят самых сильных танцоров. 

Но теперь из-за травмы сколько будет потеряно! Однако Надежда старается не унывать сама и не давать грустить дочери.

— Как знать, может, этим нас судьба отводит от чего-то еще похуже? В конце концов, прогнозы врачей хорошие. Все, чего я сейчас хочу — это чтобы Вика поправилась, а те, кто виноват в ее травме были наказаны. Понимаю, что за моральный вред нам едва ли кто-то что-то возместит, но хотя бы расходы на лечение я намерена с них потребовать.

 

Myslo связался с пресс-службой парка имени Белоусова, которому принадлежит батут, и попросил прокомментировать ситуацию. Варвара Трунова, специалист по связям с общественностью ГУ ТО «Тульские парки»:

Варвара Трунова

Батут надувной «Горка М-7 Лимпопо» приобретен ГУ ТО  «Тульские парки» по госконтракту и установлен на аллее аттракционов. Срок его срок службы составляет 6 лет – с 2015 по 2020 год. Батут эксплуатируется в строгом соответствии с правилами. Перед батутом установлен стенд с правилами поведения и правилами безопасности, включая противопоказания.

20 апреля текущего года составлен акт о допуске к эксплуатации батута с положительным заключением комиссии об исправности и годности к эксплуатации, а также ведется журнал учета ежедневного допуска батута к эксплуатации. Разработана и утверждена инструкция по безопасной эксплуатации батута (с данной инструкцией дежурный аттракциона ознакомлен).

– В соответствии с руководством по эксплуатации батута запрещается: вход на батут в обуви; эксплуатация батута без его закрепления; пронос еды, напитков и любых предметов, которые могут быть потенциально опасными; курение; превышение количества посетителей свыше указанного (для данного батута – до 16 человек одновременно); эксплуатация без ответственного за эксплуатацию, – продолжает Варвара.

– Все перечисленные требования соблюдаются ежедневно, включая и 1 мая текущего года: дежурный лично осуществлял допуск детей на батут, число лиц, находящихся на батуте, не превышало допустимого значения, дети были без обуви и не имели при себе каких либо потенциально опасных предметов. Батут был исправен.

По обстоятельствам, изложенных в обращении тулячки, с соответствующих должностных лиц, включая медработника, получены объяснения. Обстоятельств изложенных в обращении, при использовании батута не зафиксировано. Никакой халатности со стороны обслуживающего персонала допущено не было.

В практике эксплуатации батутов иногда происходят непредвиденные ситуации, в основном возникающие в связи с нарушением правил  безопасности самими пользователями.

В тульских парках очень много сделано для того, чтобы дети всех возрастов получали от посещения только положительные эмоции. Мы делаем все возможное, чтобы подобных случаев не возникало, всегда информируем и предупреждаем наших посетителей о правилах пользования и безопасности инфраструктуры парка. Мы искренне желаем Виктории скорейшего выздоровления!

Правила поведения на надувном батуте
  1. Посетителям необходимо снять обувь (до носков), вытащить все твёрдые, острые и опасные предметы, которые при падении могут травмировать окружающих из карманов.
  2. На батуте запрещается: есть, пить, жевать жевательную резинку, конфеты, чупа-чупсы и так далее.
  3. Запрещается запрыгивать, подниматься, залезать и виснуть на стенах аттракциона.
  4. Спуск с горки должен осуществляться лежа на спине, спустив ноги вниз. Категорически запрещено спускаться с горки головой вперед или стоя. Ни в коем случае не скатываться с горки «кучей малой», так как это может привести к тяжелым травмам. После спуска с горки отходить в сторону.
  5. Родители и другие посетители не должны перекрывать поле зрение оператору аттракциона.
  6. Запрещено: Прыгать навстречу друг другу, что может привести к столкновению, кувыркаться через голову, цепляться и держать играющих рядом детей.
Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 20:02 0
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