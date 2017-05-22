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В Туле прошли региональные соревнования по лёгкой атлетике
Фото: Пресс-служба Тульской областной федерации лёгкой атлетики

В Туле прошли региональные соревнования по лёгкой атлетике

Вскоре будет окончательно утверждён состав сборной команды области, которая примет участие в первенстве Центрального федерального округа.

На прошлой неделе на центральном стадионе Тулы прошли первенство и чемпионат Тульской области по лёгкой атлетике. В соревнованиях приняли участие более двухсот сильнейших спортсменов в возрасте от 17 лет и старше.

Среди взрослых спортсменов в беге на 100 метров с результатом 10,6 секунды победу одержал мастер спорта Александр Жильцов. Он же победил в прыжках в длину с результатом в 6.1 м. Дубль сделал Сергей Котов, став сильнейшим в беге на 200 и 400 метров. Его результаты 22,0 и 50,2 секунды соответственно. У женщин в беге на 100 и 200 победила Екатерина Жданова (12,03 с и 24,56 с).

У легкоатлетов 2000-2001 г.р. двойной успех также праздновали Дмитрий Банников (100 м – 10,95 с и 200 м – 22,45 с), Артём Голубков (400 м – 52,8 с, прыжки в длину – 5,7 м) и Анастасия Волкова (100 м –12,25 с, 200 м – 24,54 с). Победителя предыдущего первенства ЦФО Николай Пронин выступил в толкании ядра, отправив снаряд на 17,5 метров.

Бронзовый призёр молодёжного первенства России Анастасия Якоби вновь доказала, что ей нет равных в регионе в стайерском беге, пробежав три километра за 9 минут 40,5 секунды.

По итогам соревнований будет окончательно утверждён состав сборной команды области, которая примет участие в первенстве Центрального федерального округа, а также Спартакиаде учащихся ЦФО. Оба старта пройдут в Смоленске 2-6 июня.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 20:52 +1
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