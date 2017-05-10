В Тульской области пьяный мужчина заживо сжег знакомого
От полученных травм и ожогов смерть мужчины наступила на месте происшествия.
4 мая около одного из домов в деревне Бородино Киреевского района было обнаружено тело 42-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство».
Правоохранители задержали подозреваемого — 32-летнего знакомого погибшего мужчины.
По версии следствия, в ночь с 3 на 4 мая обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со знакомым. Конфликт перерос в рукоприкладство — подозреваемый избил приятеля кулаками и ногами по голове и туловищу.
Когда потерпевший упал на землю, злоумышленник поджег знакомого.
От полученных травм и ожогов смерть мужчины наступила на месте происшествия.
Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области, в настоящее время обвиняемого заключили под стражу.