Туляки стали чемпионами по баскетболу среди ветеранов на Всемирных играх

С 20 по 30 апреля в Новой Зеландии в Окленде прошли Всемирные игры ветеранов спорта (World Masters Games). Это своего рода неофициальные Олимпийские игры. Туляки Андрей Бондаренко и Андриан Морозов стали чемпионами по баскетболу в категории 55+.

На предварительном этапе команда одержала семь побед. В финале российские баскетболисты встретились с Австралией и победили в овертайме.

Андриан Морозов поделился с корреспондентом Myslo эмоциями после такой значимой победы:

– Финальная игра была тяжелой, график игр насыщенный. К тому же и судейство было не в нашу пользу. Но мы смогли переиграть соперников!

Атмосфера на соревнованиях была очень прекрасной. В аэропорту нас встречали плакатами! Для Новой Зеландии это грандиозное событие в мире спорта. На улицах местные жители помогали — подвозили, показывали дорогу, очень доброжелательные люди. Несколько раз мы приезжали на специальный остров — знакомились с местными традициями.

Всемирные игры состояли из 28 видов спорта. Участники приехали из более чем сотни стран.

Самой старшей участнице соревнований 101 год — спортсменка представляет Индию. Женщина выступала в метании копья.

Андриан Морозов и Андрей Бондаренко в сборной ветеранов уже довольно долго — в 2006 году спортсменов пригласили в национальную сборную. Тогда в Гамбурге наши земляки выиграли бронзу чемпионата Европы. В составе российской команды Морозов и Бондаренко стали двукратными олимпийскими чемпионами среди ветеранов (в 2013 и в 2017 годах), чемпионами России и мира, многократными чемпионами и призерами Европы.

Кстати, Андриан Морозов — президент Общественного фонда ветеранов спорта. Фонд занимается популяризацией физической культуры спорта.

— Около четырех лет провожу в школах «Олимпийский патруль» среди учеников. Я прихожу в класс и рассказываю детям об олимпийском движении, о факеле, о героях-олимпийцах, различные интересные истории. А затем провожу силовой конкурс. Победителям достаются медали и сладкие призы, — рассказывает Морозов.

Андриан активный человек. Он идет со спортом по жизни.

— Мой обычный день: зарядка, пробежка — ежедневно 6 км независимо от погоды. Далее либо бассейн, либо тренажерный зал. А вечером у меня тренировка по баскетболу со знакомыми. Также я тренируюсь и индивидуально в манеже «Арсенала». Уровень высок, его нужно постоянно подтверждать.

Несмотря на индивидуальные тренировки, нужно не забывать и о сборной команде. Как сыграться спортсменам за короткий срок? Как тренеру найти общий язык с баскетболистами? Ответ прост.

— Мы уже много лет друг с другом играем. В нашей команде спортсмены из Краснодара, Сыктывкара, Москвы, Санкт-Петербурга. На 90% состав у нас не меняется. Поэтому мы знаем все свои сильные и слабые стороны. Выезжаем на турниры, чтобы получить практику, — рассказывает Андриан.

Тренером сборной ветеранов назначен Александр Щербаков из Казани. К слову, он играющий тренер. Хочет зажечь команду личным примером.

Андриан поделился с Myslo своими идеями. По его мнению, в Тульской области нужно вернуть производственную гимнастику:

— Нормы ГТО нужно сдавать. А кто будет готовить? Люди неподготовленные будут заниматься, могут получить травмы. К слову, в рамках Общественного фонда я второй год возрождаю производственную гимнастику на предприятиях. И я хочу вам сказать — люди хотят заниматься! Сначала приходили по 10-12 человек, а потом по 30-40 человек.

И напоследок, как заядлый спортсмен, туляк дал несколько советов для читателей, как начать заниматься спортом, как приучить себя бегать по утрам:

– Начать нужно с простого. Человек проснулся, не надо делать резких движений, встал, умылся. Можно выпить чашку кофе. Выходите во двор, начните с быстрой ходьбы, переходите на бег трусцой. От этого нет вреда, нет бешеной нагрузки. Если чувствуете, что задыхаетесь, переходите на ходьбу. Ставьте для себя планку — сколько вам нужно пройти метров. Чувствуете себя неважно и не хотите бегать? Тогда пройдитесь немного. Самое главное — не путайте самочувствие с ленью. Вам главное — здоровье. После бега или ходьбы поделайте упражнения, в том числе и на растяжку. Уделите спорту хотя бы 10-15 минут, это никому не повредит!